Trao quà Tết cho hộ nghèo xã Yên Lãng

{title}
{publish}
{head}
Ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và trao 19 suất quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa xã Yên Lãng.
Phát biểu tại chương trình trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động học hỏi, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Yên Lãng.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, bình an đến các gia đình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo thiết thực hơn nữa đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các hộ phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Lãnh đạo xã Yên Lãng trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Cũng trong dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Yên Lãng đã trao nhiều phần quà Tết ý nghĩa tới các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần chung tay bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.
Thu Hoài - Trường Giang
baophutho.vn Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại của Nhân dân tăng cao. Để phục vụ tốt nhu cầu này, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định, song các đợt không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới sẽ khiến...
baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cụm linh vật gồm 5 chú ngựa có hình dáng, màu sắc đẹp mắt, trông khỏe khoắn, dũng mãnh...
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết thông qua 3 chuyến bay chuyên biệt.
baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 4/2, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và...
baophutho.vn Ngày 4/2, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi phố phường rực rỡ sắc hoa, khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy, no ấm, thì ở những vùng cao,...