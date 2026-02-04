Trao quà Tết cho hộ nghèo xã Yên Lãng

Ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và trao 19 suất quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa xã Yên Lãng.

Phát biểu tại chương trình trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động học hỏi, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Yên Lãng.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, bình an đến các gia đình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo thiết thực hơn nữa đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các hộ phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo xã Yên Lãng trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Yên Lãng đã trao nhiều phần quà Tết ý nghĩa tới các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần chung tay bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Thu Hoài - Trường Giang