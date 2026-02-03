Thời tiết ngày 3/2: Miền Bắc tiếp tục rét, Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời rét, nhiều mây, các khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rải rác, riêng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa.

(Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 3/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời rét, nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ.

Các khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rải rác, riêng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 21-23 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ, trời rét.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất 20–23 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng Đồng Bằng và khu Đông Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 21-24 độ. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi 28–30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2-4, phía Nam ngày có nơi có gió giật mạnh trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 2-3; sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 30-33 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 30-32 độ. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 03/02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m.

Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m.

Ngày và đêm 4/02, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m. Đêm gió trên các vùng biển giảm dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

