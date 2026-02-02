Tổ chức phân luồng giao thông phục vụ chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 2026

{title}
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản về việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường tỉnh 316, 317, 317G, 317D trong thời gian diễn ra chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Thanh Thủy.
Cụ thể, cấm các phương tiện giao thông là xe tải, xe khách đi vào khu vực trung tâm xã Thanh Thủy. Các phương tiện từ phía cầu Trung Hà đi UBND xã Thanh Sơn, xã Tu Vũ sẽ di chuyển theo hướng đường tỉnh 316 đến km9+500, rẽ phải vào đường huyện La Phù - Thạch Khoán; đến km11+800 rẽ phải đi tiếp đường tỉnh 316 đến km12+130, gặp đường tỉnh 317G tại km8+700 rẽ trái đi xã Tu Vũ hoặc đi thẳng đường tỉnh 316 vào xã Thanh Sơn và ngược lại.
Đối với các phương tiện từ phía cầu Đồng Quang đi cầu Trung Hà, di chuyển theo đường tỉnh 317 đến km1+780 rẽ trái vào đường tỉnh 317D, đi thẳng đến km11+840 gặp đường tỉnh 317G, rẽ phải theo hướng đi cầu Trung Hà và ngược lại.
Thời gian tổ chức phân luồng giao thông bắt đầu từ 12 giờ ngày 5/2 đến 12 giờ ngày 8/2.
Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải nắm rõ và chấp hành phương án phân luồng. Đồng thời, UBND xã Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Kinh phí tổ chức giao thông trong thời gian trên do UBND xã Thanh Thủy bố trí.
P.V
