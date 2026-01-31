Thời tiết ngày 31/1: Gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiều khu vực mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/1, khối không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta và đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, gây biến đổi rõ rệt thời tiết tại nhiều khu vực.

Sáng 31/1, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến từ 18–21 độ C. Trong ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4, khiến cảm giác lạnh gia tăng, đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31/1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) cũng chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ C, vùng núi từ 9–12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại Hà Nội, ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 13–15 độ C. Người dân Thủ đô được khuyến cáo chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh thời tiết rét.

Trên biển, hiện nay vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 31/1, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 –4 m, riêng vịnh Bắc Bộ cao 1,5–2,5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết xấu trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển. Ngư dân và các lực lượng chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên-Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, từ chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

