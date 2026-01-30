Xã hội
Công ty Điện lực Phú Thọ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, sáng 30/1, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần trách nhiệm xã hội của ngành điện.

Cán bộ Công ty Điện lực Phú Thọ thăm hỏi, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tấn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tấn, 96 tuổi, được Công ty Điện lực Phú Thọ phụng dưỡng từ năm 1995; thăm hỏi, tặng quà thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Thềm tại xã Võ Miếu và các gia đình, thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Nhà máy Điện Việt Trì.

Đoàn công tác Công ty Điện lực Phú Thọ tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tấn.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Công ty ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác Công ty Điện lực Phú Thọ tặng quà Tết thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Thềm.

Trong dịp này, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng trao quà Tết động viên cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người lao động đón Tết ấm áp, đủ đầy, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Đoàn công tác Công ty Điện lực Phú Thọ trao quà Tết động viên cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty Điện lực Phú Thọ tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Gia đình chính sách Hoàn cảnh khó khăn Người lao động Trao quà tết các đối tượng chính sách Tết nguyên đán Phát triển kinh tế Giải phóng dân tộc
