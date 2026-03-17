Thời tiết 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/3, thời tiết trên cả nước nhìn chung ổn định, nhiều khu vực ban ngày có nắng, tuy nhiên một số nơi xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn ở một số khu vực. Đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, sáng sớm và ban đêm thời tiết vẫn duy trì trạng thái se lạnh, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt tại các vùng núi và khu vực có sương mù dày.

Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, thời tiết tương đối ổn định. Ban đêm có mưa vài nơi nhưng lượng mưa không lớn, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và giao thông.

Ở các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có thể tăng cao trong khoảng thời gian buổi trưa và đầu giờ chiều.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, có biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C; riêng miền Đông 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

