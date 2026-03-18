Người phụ nữ dân tộc thiểu số với khát vọng phát triển du lịch cộng đồng

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các dự án, điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ) bản Sưng, xã Cao Sơn bắt đầu đi vào hoạt động và đón khách từ năm 2017. Chị Lý Sao Mai (sinh năm 1986), người dân tộc Dao Tiền trở thành điều phối viên DLCĐ đầu tiên của bản Sưng có vai trò kết nối giữa cộng đồng địa phương và du khách, các công ty du lịch lữ hành.

Chị Lý Sao Mai - điều phối viên bản Sưng góp sức phát triển du lịch, vì lợi ích cộng đồng.

Bà Đinh Thị Hảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Đà Bắc (Đà Bắc CBT) cho biết: "Yêu cầu của một điều phối viên là phải có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán và thuyết phục; tổ chức, lên kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả; am hiểu văn hóa địa phương và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh. Chị Lý Sao Mai đáp ứng tốt đòi hỏi đó và tích cực phối hợp với Đà Bắc CBT đảm bảo dịch vụ an toàn, chất lượng vì sự phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cộng đồng".

Thời gian qua, chị Mai đã tham gia cùng doanh nghiệp tiến hành khảo sát, xây dựng các chương trình du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền; trực tiếp làm việc với người dân, gia đình cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn tham quan, trải nghiệm. Chị cũng lên lịch trình, sắp xếp di chuyển, lưu trú và vui chơi cho du khách, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tham quan; tiếp cận, thuyết phục khách hàng, quảng bá các điểm DLCĐ đến du khách trong và ngoài nước; hỗ trợ cộng đồng thông qua việc hướng dẫn người dân kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách du lịch.

Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống ở bản Sưng, xã Cao Sơn.

Mong muốn góp sức phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Dao Tiền và cải thiện nguồn sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số, chị Mai đã tiên phong thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ trong bản phát triển các dịch vụ trải nghiệm, đón khách, các đội văn nghệ, hướng dẫn viên và tổ, nhóm nghề truyền thống...

Đặc biệt, trong 3 năm (2023 - 2025), Dự án "Nâng cao năng lực tự vững của mô hình DLCĐ bản Sưng” đã hỗ trợ nguồn lực cho người dân. Hoạt động của dự án tập trung khôi phục các nghề truyền thống gắn với trải nghiệm du lịch, chị Mai vừa có vai trò phối hợp với dự án, vừa là một trong những thành phần nòng cốt của các tổ, nhóm nghề truyền thống, liên kết với nhau tạo thành tour trải nghiệm cho du khách, cũng như tạo việc làm cho 60 thành viên trong các tổ, nhóm dịch vụ.

Đến nay, bản Sưng trở thành điểm trải nghiệm đa sắc, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Mô hình DLCĐ bền vững với sự phong phú về sản phẩm dịch vụ đã nhận được sự yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Tại điểm dừng chân độc đáo này, chị Mai đã lên ý tưởng, xây dựng những chương trình tour được khách quan tâm, như khám phá cây cổ thụ, rừng cọ, hang Sưng, hái chè, tắm suối, trải nghiệm viết chữ Dao và thăm tổ sản xuất chè shan tuyết; tour lớp học chữ Dao, trải nghiệm đi hái thuốc thảo dược, nhuộm chàm, in sáp ong, làm giấy dó và làm sản phẩm thổ cẩm; khám phá quy trình chế biến dược liệu khép kín tại nhà xưởng...

Chị Lý Sao Mai - gương mặt tiêu biểu phụ nữ người dân tộc thiểu số vinh dự được đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Ngoài công việc của một điều phối viên, chị Lý Sao Mai còn cung cấp dịch vụ homestay lưu trú, hoạt động trải nghiệm nghề làm giấy dó tại gia đình với bình quân thu nhập đạt 60 triệu đồng/năm. Bản thân chị luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế với mô hình DLCĐ được các cấp biểu dương, ghi nhận.

Chị Lý Sao Mai là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; được UBND huyện Đà Bắc cũ tặng thưởng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2024. Gần đây, chị được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025; là đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc của tỉnh vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Bùi Minh