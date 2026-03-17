Tập huấn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày 17/3,nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, tại khu vực Hòa Bình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc - Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chia sẻ bí quyết về xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống”.

Chuyên gia tâm lý giáo dục truyền đạt nhiều nội dung thiết thực tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, không có hành vi quấy rối tình dục; đồng thời góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái theo những giá trị tích cực.

Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và gần 300 đại biểu là: Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh; các ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ nữ công và đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp khu vực Hòa Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng; phòng ngừa, nhận diện và xử lý các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; đồng thời khẳng định vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái, hướng tới các giá trị tốt đẹp của xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên gia tâm lý giáo dục truyền đạt nhiều nội dung thiết thực như: Nhận diện và phòng tránh quấy rối tình dục tại nơi làm việc; xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng; chia sẻ bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc; phương pháp nuôi dạy con cái hướng tới lối sống tích cực.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình tập huấn.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đoàn viên, người lao động được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đồng thời góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Hồng Duyên