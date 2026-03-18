Thời tiết hôm nay 18-3: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 18-3, thời tiết Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Đáng chú ý hôm nay các tỉnh cao nguyên Trung Bộ dù đã vào mùa khô nhưng nhiệt độ thấp nhất buổi sáng vẫn ở mức 14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất chênh lệch rất lớn, dễ gây sốc nhiệt.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 18-3:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-22 độ C, cao nhất 25-29 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-19 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn tuoitre.vn


