KPI - thước đo minh bạch trong đánh giá công chức

Từ năm 2026, cùng với việc triển khai Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Phú Thọ bắt đầu áp dụng một phương thức đánh giá mới trong hoạt động công vụ: Đo hiệu quả công việc bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ được gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể, được theo dõi và chấm điểm thông qua các chỉ số KPI. Khi công việc được lượng hóa bằng dữ liệu và quản lý trên nền tảng phần mềm, việc đánh giá công chức sẽ căn cứ trên những kết quả đã được ghi nhận, kiểm chứng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức Sở Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm theo dõi, đánh giá theo KPI trong quản lý công việc và đánh giá công chức.

Đo hiệu quả công vụ bằng kết quả công việc

Trong nhiều năm, việc đánh giá công chức trong các cơ quan hành chính chủ yếu được thực hiện vào dịp tổng kết cuối năm. Các tiêu chí đánh giá phần lớn dựa trên nhận xét về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật hay mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cách làm này tuy bảo đảm quy trình nhưng đôi khi không tránh khỏi định tính, chưa phản ánh đầy đủ khối lượng và hiệu quả công việc mà từng cá nhân thực hiện trong suốt cả năm công tác.

Theo đồng chí Trần Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nghị định số 335/2025/NĐ-CP đã đặt ra cách tiếp cận mới: Chuyển trọng tâm đánh giá từ nhận xét tổng hợp sang đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ được giao phải gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể, có thể theo dõi, kiểm chứng và chấm điểm. Việc đánh giá không còn tập trung vào một thời điểm cuối năm, mà được thực hiện thường xuyên theo tiến độ công việc, theo tháng hoặc theo quý. Kết quả xếp loại phản ánh toàn bộ quá trình làm việc, thay vì chỉ là nhận xét mang tính tổng hợp.

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu thang điểm đánh giá cũng được điều chỉnh theo hướng coi trọng hiệu quả công việc. Các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, kỷ luật vẫn được xem xét, nhưng chỉ chiếm tỷ trọng tối đa 30% tổng điểm; trong khi kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tới 70%. Điều này đồng nghĩa với việc mức độ hoàn thành công việc – thể hiện qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm – trở thành yếu tố quyết định trong đánh giá công chức.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi và đánh giá được xác định là một yêu cầu quan trọng. Thông qua phần mềm quản lý công việc, từng nhiệm vụ được cập nhật, theo dõi và lưu lại dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện. Mỗi sản phẩm công việc đều để lại “dấu vết” rõ ràng, giúp việc đánh giá trở nên minh bạch hơn, hạn chế tối đa những nhận xét cảm tính, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ cho việc tổng hợp, xếp loại cuối năm.

Từ chủ trương đến cách làm cụ thể

Để phương thức đánh giá mới đi vào thực tiễn, Phú Thọ đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 335/2025/NĐ-CP trên phạm vi toàn tỉnh. Trọng tâm là xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá gắn với vị trí việc làm, đồng thời chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ và sản phẩm công việc của từng cơ quan, đơn vị.

Theo Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị phải tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ; xây dựng danh mục công việc gắn với sản phẩm đầu ra và quy đổi về đơn vị sản phẩm chuẩn để làm căn cứ giao việc, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức. Mỗi nhiệm vụ được giao đều phải xác định rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng và thời hạn hoàn thành. Việc theo dõi, chấm điểm công việc được thực hiện theo tiến độ, thay vì chỉ tổng hợp vào dịp cuối năm như trước.

Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc và đánh giá công chức. Phần mềm theo dõi, đánh giá theo KPI được kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cho phép cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp kết quả đánh giá. Nhờ vậy, toàn bộ quá trình giao việc, triển khai và hoàn thành nhiệm vụ đều được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu, tạo cơ sở minh bạch cho việc xếp loại công chức.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Sở Nội vụ đã tổ chức các hội nghị tập huấn cho 164 cơ quan, đơn vị với gần 700 cán bộ tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào xây dựng bộ tiêu chí đánh giá gắn với vị trí việc làm, phương pháp xác định sản phẩm công việc và quy trình theo dõi, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo lộ trình, trong tháng 3/2026, các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá và hệ thống phần mềm theo dõi công việc. Từ tháng 4 - 6/2026, việc đánh giá công chức theo KPI sẽ được thí điểm tại khoảng 20 cơ quan, gồm 5 sở và 15 xã, phường. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, mô hình này dự kiến sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ tháng 7/2026.

Từ chủ trương chung, nhiều cơ quan đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị cụ thể. Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thực hiện Nghị định 335 được triển khai bài bản với đặc thù là cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hiện có gần 20 đầu mối trực thuộc gồm các phòng chuyên môn, chi cục và đơn vị sự nghiệp. Đồng chí Lê Xuân Đăng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc tham gia đánh giá công chức theo KPI là cơ hội để kiểm nghiệm tính khả thi của mô hình đánh giá mới trong thực tiễn quản lý.

Theo kế hoạch, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã bắt đầu rà soát chức năng, nhiệm vụ, lập danh mục công việc gắn với sản phẩm đầu ra và xác định đơn vị sản phẩm công việc chuẩn để làm căn cứ quy đổi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, từng nhiệm vụ được lượng hóa theo số lượng, chất lượng và tiến độ hoàn thành, tạo nền tảng cho việc theo dõi và chấm điểm theo các chỉ số KPI.

Những bước chuẩn bị này không chỉ nhằm phục vụ việc thí điểm đánh giá công chức theo KPI tại một số cơ quan, đơn vị mà còn góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí chung của tỉnh trước khi triển khai rộng rãi. Khi các nhiệm vụ được chuẩn hóa thành sản phẩm công việc cụ thể và được theo dõi bằng hệ thống dữ liệu, việc đánh giá công chức sẽ ngày càng tiệm cận với mục tiêu thực chất, minh bạch và dựa trên hiệu quả công việc.

Hương Giang