Thời tiết ngày 30/1: Miền Bắc sáng sớm có sương mù, đêm có mưa nhỏ

Theo dự báo, ngày và đêm 30/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm và đêm trời rét, một số nơi có mưa nhỏ.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có lúc có mưa nhỏ. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có lúc có mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tại Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 30 và ngày 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C; vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm 30 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều ngày 31/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển, tại Vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 31/1, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1,0-2,0m.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Chiều và tối 1/2, Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 1 đến sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động; chủ động các biện pháp phòng tránh thiệt hại do thời tiết nguy hiểm.

