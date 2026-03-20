Thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Điều kiện thời tiết này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông vào buổi sáng sớm, người dân cần lưu ý khi di chuyển.

Tuy nhiên, từ đêm 20/3, thời tiết tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có sự thay đổi khi xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Ngày 20/3, nhiều khu vực trên cả nước có nắng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Ảnh: TTXVN

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc trong đêm 20/3. Đồng thời, cần chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện sương mù vào sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông . Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn