Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026:

Tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là dịp để mỗi người con đất Việt trở về với cội nguồn dân tộc, nơi hồn thiêng sông núi hội tụ. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa thời đại các Vua Hùng dựng nước mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng giữ gìn di sản văn hóa của cha ông cho muôn đời sau.

Hằng năm, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Ảnh: Phương Thanh

Hướng tới kỷ niệm ngày quốc lễ của dân tộc, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 25/2/2026 về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Với quy mô cấp tỉnh và chuỗi hoạt động phong phú kéo dài từ ngày 17/4 đến hết ngày 26/4/2026 (từ mùng 1 đến hết mùng 10 tháng 3 âm lịch), sự kiện hứa hẹn là không gian hội tụ tinh hoa văn hóa, nơi mỗi người con của đất nước Việt Nam hành trình về nguồn đầy ý nghĩa, đồng thời khẳng định sức sống mạnh mẽ của các giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương trong dòng chảy đương đại.

Theo kế hoạch, nội dung tổ chức được chia thành hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ được yêu cầu tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính và mang tính cộng đồng cao. Mở đầu là lễ dâng hương của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (diễn ra từ ngày 7/4 đến 21/4). Các nghi lễ quan trọng khác bao gồm Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ vào ngày 22/4; lễ rước kiệu của các xã, phường vùng ven Đền Hùng vào ngày 23/4. Cao điểm nhất là Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong” diễn ra vào đúng ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 26/4/2026).

Song song với phần lễ, phần hội (Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ) với hàng loạt sự kiện đặc sắc, tạo nên một không gian văn hóa sôi động. Điểm nhấn khởi đầu là chương trình nghệ thuật khai mạc đầy ấn tượng. Sau đó là chuỗi hoạt động đa dạng như: Hội trại văn hóa, Liên hoan văn nghệ quần chúng, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, cùng các không gian trưng bày tư liệu chuyên đề văn hóa thời đại Hùng Vương và di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Đặc biệt, Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ I sẽ được tổ chức theo quy mô cụm xã, phường, tạo sức hút lớn đối với du khách. Những người yêu nghệ thuật truyền thống có thể thưởng thức múa rối nước, múa rối cạn, biểu diễn nhạc cụ dân tộc hay trình diễn hát Xoan làng cổ. Các hoạt động thể thao như: Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, Giải bơi Chải trên hồ Công viên Văn Lang, hay Giải Marathon “Về nguồn” theo hình thức xã hội hóa cũng sẽ đóng góp vào không khí náo nhiệt của ngày hội.

Lễ hội Đền Hùng thu hút đông đảo du khách thập phương về với Đất Tổ cội nguồn. Ảnh: Phương Thanh

Chia sẻ về công tác chuẩn bị lễ hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) khẳng định: Tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo để các hoạt động diễn ra an toàn, văn minh, tiết kiệm, đảm bảo giữ gìn trọn vẹn giá trị truyền thống. Với vai trò là cơ quan thường trực, sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sở cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung chi tiết cho từng hoạt động theo đúng quy định. Công tác trang trí, tuyên truyền tại các tuyến đường chính dẫn về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cũng được triển khai đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị trang hoàng đón du khách.

Đặc biệt, công tác tham mưu của ngành Văn hóa còn tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch nhằm thu hút du khách. Các sự kiện quy mô lớn như Hội chợ Hùng Vương, Hội sách Đất Tổ, hay chương trình kích cầu du lịch và tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” là những nỗ lực nhằm tạo tính cạnh tranh, sức hấp dẫn riêng của du lịch Phú Thọ. Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra liên ngành được thành lập, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Việc quản lý báo chí, truyền thông cũng được chú trọng thông qua kế hoạch tổ chức họp báo (dự kiến ngày 20/3/2026) và vận hành Trung tâm Báo chí từ ngày 14/4 đến 26/4 để hỗ trợ phóng viên tác nghiệp hiệu quả nhất.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của các sở, ngành, địa phương, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ là một hành trình hội tụ bản sắc, nơi tinh hoa văn hóa truyền thống gặp gỡ với hơi thở thời đại, nơi lòng tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh Đất Tổ cùng đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Hương Lan