Thúc đẩy đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Những năm gần đây, nhiều lao động nông thôn (LĐNT) trong tỉnh tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề để nâng cao kỹ năng sản xuất, tìm kiếm việc làm ổn định. Từ những lớp học nghề gắn với nhu cầu thực tế, không ít người thu nhập được cải thiện, kinh tế gia đình phát triển. Kết quả đó cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi phát triển.

Giáo viên Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Phú Thọ hướng dẫn học sinh kỹ thuật cắt tỉa tạo tán và trồng cây ăn quả.

Trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của tỉnh, Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Phú Thọ được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong đào tạo nghề cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường đã chú trọng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, phù hợp nhu cầu của thị trường lao động. Nhiều ngành nghề đào tạo được duy trì và phát triển như: điện công nghiệp, hàn, công nghệ ô tô, may thời trang, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật. Trong đó, các nghề: điện công nghiệp, hàn, công nghệ ô tô, may thời trang được xác định là nghề trọng điểm, được đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng lao động, tạo điều kiện để học sinh có cơ hội thực hành và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cô giáo Đinh Thị Minh Thức - Phó hiệu trưởng phụ trách cho biết: Giai đoạn 2021-2025, trường đã tổ chức thành công 30 lớp trung cấp và 28 lớp sơ cấp, thu hút 1.850 học sinh theo học. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 90% so với số học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh có việc làm đạt 80%. Năm 2026, trường được UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo 230 học sinh hệ trung cấp, sơ cấp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh về học phí, chỗ ở và sinh hoạt, giúp các em yên tâm học tập.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển GDNN, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề cho LĐNT, đặc biệt tại các địa bàn miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới cơ sở GDNN từng bước được củng cố, đa dạng ngành nghề đào tạo. Các cơ sở đào tạo tổ chức nhiều lớp nghề ở trình độ trung cấp và sơ cấp, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu lao động cao. Riêng ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã tổ chức được 881 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT. Trong đó, 407 lớp thuộc nhóm ngành nghề trồng trọt, 426 lớp nhóm ngành nghề chăn nuôi và 48 lớp thuộc nhóm ngành nghề nuôi trồng thủy sản với trên 25.600 người tham gia đào tạo.

Các lớp đào tạo nghề được tổ chức linh hoạt. Học viên sau khi học nghề đều áp dụng những kiến thức được đào tạo vào quá trình sản xuất tại gia đình, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị sản phẩm nông sản làm ra. Tỷ lệ lao động sau khi đào tạo nghề có việc làm, tự tạo việc làm đạt hơn 80%. Nội dung đào tạo được điều chỉnh theo hướng thiết thực, tăng thời lượng thực hành, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất tại địa phương. Nhiều lớp đào tạo nghề nông nghiệp được tổ chức tại cơ sở, giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Thông qua đào tạo nghề, nhiều LĐNT từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế gia đình. Một bộ phận lao động sau khi được đào tạo đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năm 2026, tỉnh tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo nghề cho LĐNT, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Các cơ sở GDNN tổ chức đào tạo nghề ở cả trình độ trung cấp và sơ cấp, trong đó ưu tiên các ngành nghề phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp nông thôn và dịch vụ. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp. Công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và LĐNT sẽ được chú trọng hơn, giúp người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng của bản thân.

Với những giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của các cấp, ngành, công tác đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng có nhiều chuyển biến hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi.

Hồng Nhung