Tặng quà cho học sinh vùng khó khăn xã Cao Sơn

Ngày 29/1, thực hiện Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026”, Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an xã Cao Sơn đã tổ chức hoạt động Gian hàng 0 đồng tại Trường Tiểu học Tân Minh (chi Diều Bồ), xã Cao Sơn.

Chi hội phụ nữ Công an xã Cao Sơn tặng áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Tân Minh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 200 suất quà, hơn 500 bộ quần áo ấm cùng rất nhiều đồ dùng học tập và vật dụng thiết yếu cho các em học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 15 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp, chung tay của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị, nhà hảo tâm. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, song hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với các em học sinh vùng khó khăn.

Công an xã Cao Sơn tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Minh.

Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân gắn với công tác dân vận, an sinh xã hội; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với ngành giáo dục và học sinh vùng khó khăn, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đinh Thắng