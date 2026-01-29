Tặng quà cho học sinh vùng khó khăn xã Cao Sơn

{title}
{publish}
{head}
Ngày 29/1, thực hiện Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026”, Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an xã Cao Sơn đã tổ chức hoạt động Gian hàng 0 đồng tại Trường Tiểu học Tân Minh (chi Diều Bồ), xã Cao Sơn.
Chi hội phụ nữ Công an xã Cao Sơn tặng áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Tân Minh.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 200 suất quà, hơn 500 bộ quần áo ấm cùng rất nhiều đồ dùng học tập và vật dụng thiết yếu cho các em học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 15 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp, chung tay của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị, nhà hảo tâm. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, song hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với các em học sinh vùng khó khăn.
Công an xã Cao Sơn tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Minh.
Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân gắn với công tác dân vận, an sinh xã hội; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với ngành giáo dục và học sinh vùng khó khăn, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Đinh Thắng
baophutho.vn Sáng 30/1, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức phát động toàn dân tham gia vệ sinh môi trường năm 2026, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân...
baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, sáng 30/1, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia...
Tháng 2/2026, nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực như siết mạnh xử phạt vi phạm trong kinh doanh vàng, thay đổi nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quy định về hành nghề chứng khoán…
Theo dự báo, ngày và đêm 30/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm và đêm trời rét, một số nơi có mưa nhỏ.
baophutho.vn Vân Sơn nằm ở độ cao trung bình hơn 1.000m so với mực nước biển, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành. Nơi đây còn được biết...
baophutho.vn Năm 2025, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả toàn diện, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng số lao động được giải quyết...
baophutho.vn Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy được thành lập năm 2017 với 10 thành viên. Sau 9 năm hoạt động, đến nay số lượng tình nguyện viên đã tăng lên 170...