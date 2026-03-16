Lan toả tinh thần tình nguyện vì cộng đồng

Khởi nguồn từ hộ kinh doanh nhỏ nhưng với đôi bàn tay khéo léo và tình yêu nghề may đo, anh Nguyễn Tuấn Anh ở phường Hoà Bình đã từng bước khẳng định tay nghề trong lĩnh vực may thời trang trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, Công ty TNHH Comple veston Tuấn Anh do anh Tuấn Anh làm chủ còn trở thành “ngọn lửa hồng” trong các hoạt động nhân đạo, tích cực vận động và hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái trên địa bàn.

Công ty TNHH comple veston Tuấn Anh tổ chức gian hàng quần áo 0 đồng dịp trước Tết Nguyên đán.

Trong không khí ấm áp của những ngày tháng 3, anh Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty bồi hồi nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp. Tiền thân của doanh nghiệp vốn chỉ là hộ kinh doanh nhỏ chuyên về may đo thời trang. Bằng tay nghề vững vàng và sự uy tín được bồi đắp qua từng sản phẩm, cơ sở đã phát triển thành doanh nghiệp và là địa chỉ tin cậy cung cấp đồng phục cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, công ty không chỉ khẳng định được thương hiệu trên thị trường mà còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khi giải quyết việc làm cho gần 30 lao động, trong đó có người khuyết tật với mức thu nhập ổn định trung bình 15 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, điều khiến cái tên Công ty TNHH comple veston Tuấn Anh thực sự ghi dấu ấn trong lòng người dân chính là tấm lòng sẻ chia không mệt mỏi. Đối với anh Nguyễn Tuấn Anh, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng đã trở thành một nét văn hóa doanh nghiệp.

Một trong những câu chuyện cảm động về sự kết nối nhân ái của công ty là trường hợp của chị Nguyễn Thanh Hòa, quê tại xã Mường Động. Trong thời gian đi chăm người nhà bị ốm nặng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, giữa lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn và mệt mỏi nhất, chị Hòa đã nhận được những phần quà thiết thực từ Công ty TNHH comple veston Tuấn Anh cùng các nhà hảo tâm. Những nhu yếu phẩm, suất cơm miễn phí được hỗ trợ kịp thời không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chị thêm nghị lực để cùng người thân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ về định hướng hoạt động của công ty, anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh là tâm nguyện xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty. Minh chứng rõ nét nhất là trong giai đoạn 2020-2025, công ty đã tổ chức được gian hàng quần áo 0 đồng vào dịp trước Tết Nguyên đán, trao tặng quần áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, ai cần thì đến lấy.

Anh Nguyễn Tuấn Anh nhiệt tình tham gia các câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện như: CLB Áo xanh, CLB kết nối trái tim, CLB ủng hộ bệnh nhân chạy thận, CLB thiện nguyện Hoà Bình. Anh còn chủ động vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia ủng hộ phong trào “Tết nhân ái” với tổng số tiền và hàng hóa trị giá hơn 100 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, thông qua việc kết nối các địa chỉ nhân đạo, anh đã huy động thêm nguồn lực hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với những đóng góp bền bỉ và hiệu quả, anh Nguyễn Tuấn Anh và công ty đã được tặng thưởng nhiều giấy khen của các ngành, địa phương. Đặc biệt, trong năm 2025 vừa qua, anh Tuấn Anh vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Hội nghị tôn vinh người tốt, việc thiện thiện - chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái giai đoạn 2020-2025” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một doanh nghiệp luôn đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH comple veston Tuấn Anh được vinh danh tại Hội nghị tôn vinh “Người tốt việc thiện - chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái giai đoạn 2020-2025”.

Trong thời gian tới, anh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình thiện nguyện. Tiếp tục là đơn vị tiên phong trong việc kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nhân văn.

Hương Lan