Điểm tựa cho người lầm lỡ

Nhằm tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Lập Thạch triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nguồn vốn vay trở thành điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên cải thiện, ổn định cuộc sống.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lập Thạch rà soát, hoàn thiện hồ sơ cho các trường hợp vay vốn theo Quyết định 22.

Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, kể từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù; cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng CSXH để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Quyết định số 22 quy định 2 nhóm đối tượng được vay vốn gồm: Người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá; cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng/người để học nghề; tối đa 100 triệu đồng/người để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Với cơ sở sản xuất, kinh doanh có lao động chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 2 tỷ đồng cho 1 dự án. Lãi suất vay được áp dụng tương đương với hộ nghèo theo từng thời kỳ, giúp giảm bớt áp lực tài chính, tạo điều kiện để người vay tập trung phát triển kinh tế.

Thực hiện Quyết định số 22, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng theo quy định. Phối hợp với chính quyền, công an, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát những trường hợp chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ vay và giải ngân vốn vay theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất.

Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch đã tạo điều kiện cho 75 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn vay với dư nợ gần 7,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn, nhiều trường hợp được học nghề và đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế.

Là một trong những trường hợp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo Quyết định số 22, anh T.V.M (xã Hợp Lý) xúc động chia sẻ: "Với 100 triệu đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch, gia đình tôi đã đầu tư, mở rộng quy mô chuồng trại để chăn nuôi lợn, gà. Đây là nguồn lực kinh tế giúp tôi ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng. Tôi biết ơn Đảng, Chính phủ và các cấp chính quyền đã có một chủ trương nhân văn, trao cho những người lầm lỗi như tôi cơ hội để làm lại cuộc đời."

Niềm vui của anh T.V.M cũng là niềm vui của những trường hợp chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch trong thời gian qua. Nguồn vốn đã giúp họ tự tạo việc làm phù hợp để có thu nhập ổn định, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch khẳng định: Quyết định số 22 là chủ trương nhân văn. Thực tế cho thấy, nếu thiếu đi sự hỗ trợ kịp thời về sinh kế, nguy cơ tái phạm tội của người hoàn lương rất cao. Việc tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn là yếu tố then chốt để họ thực sự tái hòa nhập.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương tăng cường rà soát các trường hợp chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Trần Tỉnh