Thời tiết ngày 29/4: Miền Bắc mưa dông nhiều nơi, trời chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm mưa; trời chuyển mát.

Mây đen phủ kín bầu trời trước một cơn dông ở Hà Nội. (Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)

Sáng sớm nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Trên đất liền, ngày 29/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C. Trời chuyển mát.

Khu vực Hà Nội sáng 29/4 có lúc có mưa rào và dông; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Ngày và đêm 29/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo hiện tượng mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại vùng trũng, thấp. Biển động, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm mưa; trời chuyển mát.

Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cụ thể của các khu vực trên cả nước như sau:

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C. Trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trời chuyển mát.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trời chuyển mát.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông ở các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

Nơi nghĩa tình được tiếp nối

Nơi nghĩa tình được tiếp nối
2026-04-28 16:15:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa, vẫn còn đó những người mang trên mình vết thương của một thời khói lửa. Với họ, mỗi lần đến...

Tin liên quan

Gợi ý

