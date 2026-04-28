Bộ Nội vụ: Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình để tiếp tục triển khai theo các Kết luận của Bộ Chính trị.

Thông tin nêu trên được Trưởng phòng Thi đua-Khen thưởng và Truyền thông (Văn phòng Bộ Nội vụ) Đỗ Văn Phong cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 28/4, tại Hà Nội.

Theo ông Phong, để tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Triển khai xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ.

Thông tin thêm, Phó Cục trưởng Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở hiện nay từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026 (tăng khoảng 8%).

Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tại họp báo, ông Đỗ Văn Phong cho biết, trong quý II/2026, Bộ Nội vụ cũng tập trung hoàn thiện 5 dự án Luật và 1 Pháp lệnh nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung Luật An toàn vệ sinh, lao động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật trong lĩnh vực nội vụ, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi, bổ sung), Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung.

Song song với đó, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Bộ cũng tập trung hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định. Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

Cung cấp thêm thông tin, ông Phong cho biết, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

