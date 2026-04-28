Xã Hoàng An trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 7 hộ dân

Ngày 28/4, UBND xã Hoàng An tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 7 hộ dân trên địa bàn xã, đánh dấu nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tiếp tục giải quyết các tồn đọng liên quan đến đất dịch vụ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân.

Lãnh đạo xã Hoàng An trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí lãnh đạo xã Hoàng An nhấn mạnh, giải quyết đất dịch vụ là một trong những nhiệm vụ khó, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, các khó khăn, vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần này không chỉ góp phần ổn định đời sống cho các hộ dân mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Đồng thời lãnh đạo xã bày tỏ mong muốn thời gian tới, người dân tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền địa phương, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đại diện các hộ đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo xã và các cơ quan chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp người dân hoàn thiện thủ tục, ổn định cuộc sống.

Buổi trao Giấy chứng nhận diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện sự gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của địa phương.

Long Dương