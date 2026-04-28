Thời tiết ngày 28/4: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 23–26 độ vĩ Bắc, gây mưa rào và dông rải rác tại Bắc Bộ. Nhiệt độ phổ biến 23–26 độ C, thời tiết dịu hơn so với những ngày trước.

Trong buổi sáng cùng ngày, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–20mm, cục bộ có nơi trên 30mm. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 28/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ 21–24 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ C.

Bắc Bộ mưa dông diện rộng vào chiều tối.

Trên biển, đêm 28/4, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ gần sáng 29/4, gió tại khu vực này và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông chuyển Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 1,5–2,5m, biển động. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Trong khi đó, trái ngược với thời tiết mát ở miền Bắc, khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trong các ngày 28–29/4. Nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, độ ẩm thấp 45–55%, thời gian nắng nóng tập trung từ 12–16 giờ, gây cảm giác oi bức kéo dài.

Cùng ngày 28/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nắng, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng khu tây bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối chiều tối có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

