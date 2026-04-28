Nơi nghĩa tình được tiếp nối

Giữa nhịp sống hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa, vẫn còn đó những người mang trên mình vết thương của một thời khói lửa. Với họ, mỗi lần đến Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo không chỉ là dịp nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe mà còn cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2026) và các hoạt động tri ân người có công, những ngày này, Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo (xã Tam Đảo) đón nhiều đoàn đại biểu người có công đến từ các xã, phường trong tỉnh. Họ là những thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ. Trong không gian yên bình giữa núi rừng Tam Đảo, các hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công được tổ chức chu đáo.

Bà Nguyễn Thị Nên, vợ liệt sĩ ở xã Vĩnh Thành tập luyện phục hồi chức năng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo.

Bà Nguyễn Thị Nên, vợ liệt sĩ ở xã Vĩnh Thành xúc động chia sẻ: "Mỗi đợt lên điều dưỡng khoảng một tuần, tôi đều cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ, nhân viên. Ngay từ khi đến, tôi được thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc đầy đủ và trong suốt thời gian lưu trú được theo dõi chu đáo. Những bữa ăn được thay đổi hợp lý, bảo đảm dinh dưỡng, “cơm lành, canh ngọt”, giúp chúng tôi thêm ấm lòng. Với tôi, đây không chỉ là thời gian nghỉ dưỡng mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc hơn sự tri ân của Đảng, Nhà nước."

Cùng chung cảm nhận, bệnh binh Nguyễn Văn Bình ở xã Vĩnh Tường, người mang thương tật 61% và mất một chân tại chiến trường Tây Nguyên chia sẻ: "Dù sức khỏe giảm sút do vết thương chiến tranh, nhưng mỗi lần trở về đây, tôi luôn được chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến phục hồi chức năng. Đặc biệt, việc gặp gỡ, giao lưu với đồng đội cũ giúp tôi vơi đi nỗi đau thương tật, thêm nghị lực trong cuộc sống."

Bệnh binh Nguyễn Văn Bình ở xã Vĩnh Tường được nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đến nay, Trung tâm đã đón tiếp, phục hồi sức khỏe cho hơn 1.600 lượt người có công trong tỉnh và một số địa phương như thành phố Cần Thơ và Đà Nẵng. Trong mỗi đợt điều dưỡng, người có công được kiểm tra, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tập luyện phục hồi chức năng; nghe thông tin thời sự, đọc sách, báo; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Các bữa ăn tại trung tâm được xây dựng thực đơn khoa học, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp khẩu vị của người cao tuổi. Đặc biệt, khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Y sĩ Bùi Duy Tùng chia sẻ: "Phần lớn người đến điều dưỡng tuổi cao, mắc nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp, cơ xương khớp, đặc biệt là di chứng hậu chiến tranh. Vì vậy, Trung tâm xây dựng phác đồ chăm sóc phù hợp từng người; theo dõi sức khỏe hằng ngày, đo huyết áp 2 lần sáng, tối. Riêng người mắc tiểu đường được kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và chỉ số sức khỏe. Không chỉ chăm sóc thể chất, đơn vị còn quan tâm đời sống tinh thần, tạo không khí gần gũi, ấm áp. Với đội ngũ y tế trẻ, đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, sự tri ân với thế hệ đi trước."

Bên cạnh công tác điều dưỡng, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với người có công.

Người có công đọc sách, báo, cập nhật thông tin thời sự trong thời gian tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo.

Đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo cho biết: "Xác định chăm sóc người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, từ cảnh quan môi trường, điều kiện sinh hoạt đến trang thiết bị y tế. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng điều dưỡng; đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là phương tiện đưa đón đã xuống cấp do thường xuyên hoạt động trên địa hình đèo dốc, nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ tốt hơn người có công."

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương vẫn còn hiện hữu. Bằng sự tận tụy và trách nhiệm, những cán bộ, nhân viên Trung tâm đang từng ngày góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, để mỗi người có công khi trở về không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình và sự tiếp nối của những giá trị nhân văn.

Nguyễn Toàn