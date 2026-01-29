Đánh thức tiềm năng của Vân Sơn

Vân Sơn nằm ở độ cao trung bình hơn 1.000m so với mực nước biển, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành. Nơi đây còn được biết đến với nhiều thắng cảnh, di tích nổi tiếng như Động Nam Sơn, hang Núi Kiến... Đặc biệt, đồng bào Vân Sơn vẫn lưu giữ khá vẹn nguyên bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp hàng hóa, song Vân Sơn hiện vẫn đối mặt với không ít khó khăn, từ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến đầu ra cho nông sản. Những rào cản này khiến tiềm năng, lợi thế của vùng đất giàu triển vọng này vẫn chưa được khai thác và phát huy tương xứng.

Xã Vân Sơn đã hình thành các vùng sản xuất rau an toàn tập trung.

Sản xuất nông nghiệp chưa khai thác hiệu quả tiềm năng về điều kiện thổ nhưỡng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng giá trị cao còn manh mún, chưa đồng bộ. Sản xuất theo hướng hiện đại, hữu cơ, xây dựng sản phẩm OCOP chưa phổ biến, thị trường tiêu thụ hẹp, ít sản phẩm giá trị gia tăng cao. Phát triển du lịch chưa có sự đột phá tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương... Đó là thực tế đang diễn ra tại Vân Sơn nhiều năm qua.

Sau khi sáp nhập, tiềm năng phát triển KT-XH của xã Vân Sơn càng rộng mở với gần 80% diện tích bao phủ bởi rừng; địa bàn giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Phú Thọ) tạo nên hệ sinh thái phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa. Xã có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích như: Động Nam Sơn (di tích quốc gia), hang núi Kiến (di tích cấp tỉnh), thác Thung - bãi Pặng, quần thể 11 cây gỗ nghiến (Cây di sản Việt Nam), đỉnh Lũng Vân, ruộng bậc thang Lũng Vân... Bên cạnh đó, điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp Vân Sơn trở thành vùng sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm đặc trưng như rau su su, quýt (được bảo hộ nhãn hiệu tập thể từ năm 2017), tỏi, chè shan tuyết, lợn Mường, gà đồi...

Sản phẩm quýt Vân Sơn đang dần khẳng định được thương hiệu.

Để “đánh thức” những tiềm năng sẵn có, đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của từng địa phương, gắn với quy hoạch vùng sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, địa phương đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh đối với các loại rau, củ, quả chủ lực như rau su su Quyết Chiến, quýt Nam Sơn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Cùng với đó, 7 hợp tác xã đã được thành lập và đi vào hoạt động, tiêu biểu như Hợp tác xã Rau an toàn Quyết Chiến với sản phẩm OCOP là rau su su lấy ngọn, củ cải; Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ V.Organic với các sản phẩm rau, củ, quả được chứng nhận VietGAP; Hợp tác xã Rau an toàn Tây Bắc với sản phẩm chủ lực là rau su su lấy ngọn cùng các loại rau, củ, quả; Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Bộ với sản phẩm chè Shan tuyết Ngổ Luông... Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại hóa nông sản, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu nông nghiệp địa phương.

Xã cũng đã quan tâm đầu tư hạ tầng để tạo đà cho phát triển du lịch và nông nghiệp. Năm 2025, đồng loạt 64 dự án với tổng vốn giải ngân đạt gần 35 tỷ đồng Các công trình này đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tăng cường kết nối giao thương giữa các xóm, bản; mở đường cho du lịch và nông sản.

Kết thúc năm 2025, xã Vân Sơn đã hoàn thành và vượt 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Xã phấn đấu năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 150 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,49%.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, xã Vân Sơn tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp và du lịch. Theo đó, địa phương đang xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp lãnh đạo phát triển nông nghiệp; hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Đồng thời, phát triển các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu chung “Vân Sơn” như quýt, rau su su, mật ong, lợn Mường, gạo nếp, chè, tỏi..., nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực, phấn đấu có thêm sản phẩm OCOP và nâng hạng sản phẩm đã được công nhận.

Xã cũng tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi đặc sản, gắn với đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống đường giao thông lên Vân Sơn đang được cải tạo, nâng cấp, mở ra cơ hội cho Vân Sơn phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Trong lĩnh vực du lịch, Vân Sơn đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng, đặc sản địa phương; xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và fanpage để giới thiệu tour, tuyến du lịch. Cùng với đó, xã tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển homestay, du lịch cộng đồng; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch, ứng dụng nền tảng số trong kinh doanh dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Dương Liễu