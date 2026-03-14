Đảm bảo quyền bầu cử của những người yếu thế

Bầu cử là quyền của công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Ðặc biệt, với nhóm đối tượng là người khuyết tật, già yếu, ốm đau, pháp luật có sự bảo đảm và ưu tiên để họ có thể thực hiện quyền bầu cử một cách dễ dàng, thuận lợi nhất.

Người cao tuổi được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình rà soát tên mình trong danh sách cử tri.

Mái ấm Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình đang nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho hơn 200 đối tượng, trong đó, 7 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Bùi Đức Minh - Giám đốc Trung tâm cho biết: Khu vực bỏ phiếu của cử tri thuộc Tổ dân phố số 3, phường Kỳ Sơn, thuận tiện cho việc thực hiện quyền bầu cử. Trong số các cử tri, người cao tuổi nhất sinh năm 1930, người ít tuổi nhất sinh năm 1954. Đa số cử tri khó khăn trong việc đi lại, thị lực giảm. Do đó, Trung tâm đã sẵn sàng phương án cử cán bộ trực tiếp đưa cử tri đến khu vực bỏ phiếu bằng xe lăn, hỗ trợ đọc thể lệ, tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên để cử tri nắm bắt, sáng suốt lựa chọn.

Tại Trung tâm trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần Phú Thọ, việc triển khai công tác bầu cử diễn ra khẩn trương, đúng tiến độ, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với tổ bầu cử thôn 4, xã Chân Mộng. Theo đồng chí Vũ Doanh Nam - Giám đốc Trung tâm, trong tổng số 225 cử tri bỏ phiếu đợt này có 199 đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và 26 cán bộ trong ca trực. Cán bộ tham gia tổ bầu cử của Trung tâm được giao nhiệm vụ mang hòm phiếu phụ đến tận phòng ở của hơn 10 cử tri bệnh nặng, không thể đi lại được để họ nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử. Mặt khác, thành viên tổ bầu cử sẽ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ người khuyết tật (khiếm thị, vận động) điền phiếu nếu có yêu cầu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, tâm thần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua rà soát, thống kê tại 4 trung tâm, có trên 400 cử tri tham gia bỏ phiếu đợt này. Trước thời gian bầu cử, các cơ sở tăng cường thông báo về thời gian, địa điểm bầu cử thông qua loa đài nội bộ và thông báo trực tiếp đến từng phòng. Tại khu vực bỏ phiếu của các tổ dân phố, việc sắp xếp đảm bảo thông thoáng, có lối đi riêng cho xe lăn và đảm bảo các điều kiện y tế, vệ sinh.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo nguyên tắc bầu cử trực tiếp, dân chủ, tôn trọng quyền bỏ phiếu của mọi công dân, đặc biệt là những người yếu thế. Tại các trung tâm, nhân viên có nhiệm vụ hướng dẫn, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật tìm hiểu thông tin ứng cử viên và thực hiện bỏ phiếu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Đến nay, tại các khu vực bỏ phiếu có danh sách cử tri thuộc nhóm yếu thế, việc rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri được quan tâm, trong đó đặc biệt lưu ý các nhóm cử tri người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh nặng.

Theo dõi tên mình trong danh sách được niêm yết, ông Trần Công Sứ ở Trung tâm Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần Phú Thọ chia sẻ: “Tôi đã đi xem, thấy tên mình trong danh sách nên rất phấn khởi. Chờ đến ngày 15/3, tôi sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ”.

Công tác bầu cử tại các trung tâm được tiến hành theo đúng quy trình. Tổ bầu cử (gồm cán bộ trung tâm) sẽ trực tiếp mang hòm phiếu phụ đến tận giường cho những trường hợp không thể đi lại. Đối với UBND phường/xã nơi đặt cơ sở có trách nhiệm lập và niêm yết danh sách cử tri. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang tạm trú, chăm sóc tại trung tâm đều có quyền bầu cử. Cán bộ trung tâm hướng dẫn, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật tìm hiểu thông tin ứng cử viên và thực hiện bỏ phiếu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Cùng với đó, công tác bầu cử tại các trung tâm được chú trọng an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất. Việc bố trí các khu vực bỏ phiếu thuận lợi, an toàn để nhóm người yếu thế thực hiện trách nhiệm cử tri của mình, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, tạo niềm tin, phấn khởi trong Nhân dân.

Bùi Minh