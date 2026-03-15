Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ mưa phùn, sương mù, nhiều vùng biển gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trên biển, nhiều khu vực xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, gây biển động với sóng cao từ 2–5 m.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông. Thời tiết duy trì trạng thái trời rét vào ban đêm và sáng sớm.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng để hạn chế thiệt hại.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 15/3, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, gây biển động, sóng biển cao từ 3–5 m.

Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) trong ngày có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, khiến biển động, sóng biển cao từ 2–4 m. Từ đêm, gió có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trên những khu vực biển có gió mạnh, sóng lớn cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

