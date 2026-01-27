Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút

Ngày 25/1, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025 đã ban hành Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì.

Theo thông báo, có 32 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2, bao gồm các ứng viên dự tuyển vào các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đồng thời, 3 thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 do không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hoặc không có minh chứng đạt thành tích cá nhân theo quy định.

Vòng 2 của Kỳ tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được tổ chức vào ngày 29/1/2026 tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì. Thí sinh có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định và mang theo căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ theo yêu cầu.

Việc tổ chức Kỳ tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhằm lựa chọn, bổ sung đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, năng lực và thành tích nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Hiền Mai