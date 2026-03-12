Phú Thọ triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở giáo dục

Ngày 11/3, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản về việc triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 15 cơ sở giáo dục mầm non đại diện cho các khu vực thuận lợi và khó khăn trên địa bàn tỉnh để tham gia triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Việt Trì trong giờ học.

Các cơ sở được lựa chọn gồm cả trường mầm non công lập và ngoài công lập, bảo đảm các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: tự nguyện tham gia thí điểm; có đủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định; có trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ em dân tộc thiểu số (ở địa bàn có đồng bào dân tộc); đáp ứng các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và môi trường giáo dục.

Các cơ sở giáo dục mầm non tham gia triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới gồm: Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non quốc tế AchiHome Montessori, Lớp Mầm non độc lập Hoa Mai (phường Vĩnh Phúc); Trường Mầm non Hợp Thịnh (xã Hội Thịnh); Trường Mầm non Hướng Đạo, Lớp Mầm non độc lập Sao Mai (xã Tam Dương); Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non Ánh Dương (phường Việt Trì); Trường Mầm non Phùng Nguyên 1, Trường Mầm non Sơn Vi 1 (xã Phùng Nguyên); Trường Mầm non Hoa Ban (xã Thanh Sơn); Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mầm non Tân Thịnh B (phường Hòa Bình); Trường Mầm non Lạc Thịnh (xã Yên Thủy); Trường Mầm non Tu Lý A (xã Đà Bắc).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị được lựa chọn tham gia thí điểm rà soát, đánh giá các điều kiện thực hiện chương trình như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu và môi trường giáo dục.

Các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm có trách nhiệm nghiên cứu nội dung Chương trình giáo dục mầm non mới, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; tổ chức triển khai các hoạt động thí điểm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác theo dõi, đánh giá việc triển khai chương trình.

Hiền Mai