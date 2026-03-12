Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Siết quy trình chấm phúc khảo bài thi

Theo quy chế thi mới, thời gian nhận bài thi phúc khảo sẽ rút ngắn xuống còn 5 ngày. Tất cả các bài thi chấm phúc phúc khảo có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tất cả các bài thi chấm phúc phúc khảo có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số 13/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường chất lượng.

Thời gian thu nhận đơn phúc khảo cũng sẽ được giảm xuống còn 5 ngày để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Cũng theo thông tư, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025, theo định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024.

Thông tư mới chỉ điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra và việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Cụ thể như điều chỉnh quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh; điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thông tư cũng điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi sớm trong tháng 3 đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 sở giáo dục và đào tạo của các địa phương.

Nguồn TTXVN