Phú Thọ đánh giá chất lượng học sinh lớp 9 trước kỳ tuyển sinh

{title}
{publish}
{head}
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng học sinh lớp 9 và chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9.
Học sinh lớp 9 Trường THCS Vân Cơ tích cực ôn thi vào lớp 10.
Theo kế hoạch, kỳ thi khảo sát được tổ chức đối với học sinh lớp 9 đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung khảo sát tập trung vào 3 môn thi chính của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Phạm vi kiến thức nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9 tính đến thời điểm thi.
Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày, từ 31/3 đến 1/4/2026. Cụ thể, chiều 31/3, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Sáng 1/4, thi môn Toán với hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận (trắc nghiệm chiếm 30%, tự luận chiếm 70%), thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, học sinh thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.
Việc ra đề, in sao đề thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Công tác coi thi, chấm thi và tổng hợp kết quả được tổ chức tại các hội đồng thi do UBND cấp xã thành lập, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, tương tự như Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Thông qua kỳ thi khảo sát, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ có thêm căn cứ đánh giá thực trạng chất lượng dạy học ở cấp THCS, đồng thời giúp các nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng, phân hóa đối tượng học sinh trong giai đoạn cuối năm học. Kết quả khảo sát cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức coi thi, chấm thi và bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, bài thi. Các đơn vị đẩy mạnh ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS trên địa bàn tỉnh.
Hiền Mai
baophutho.vn Ngày 10/3, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025 ban hành văn bản đề nghị cung cấp minh chứng phục vụ thẩm định điều kiện, tiêu...
Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông...
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành rà soát, sớm chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên tại các xã thuộc huyện Mường Lát cũ.
baophutho.vn Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và thương mại điện tử, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng xuất hiện phổ biến trong đời sống,...
Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng vào tuần thứ 3 của tháng 6, tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh...
Từ vị trí cuối đoàn đua và bị bỏ xa về điểm số, nam sinh Phú Thọ Cấn Gia Bảo bất ngờ bứt tốc giành điểm tuyệt đối và băng băng về đích ở ngôi đầu. Gia Bảo ẵm vòng nguyệt quế...
Thông tin được Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết. Theo đó, năm 2026 lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng...