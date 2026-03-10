Giáo dục
Phú Thọ đánh giá chất lượng học sinh lớp 9 trước kỳ tuyển sinh

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng học sinh lớp 9 và chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Vân Cơ tích cực ôn thi vào lớp 10.

Theo kế hoạch, kỳ thi khảo sát được tổ chức đối với học sinh lớp 9 đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung khảo sát tập trung vào 3 môn thi chính của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Phạm vi kiến thức nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9 tính đến thời điểm thi.

Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày, từ 31/3 đến 1/4/2026. Cụ thể, chiều 31/3, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Sáng 1/4, thi môn Toán với hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận (trắc nghiệm chiếm 30%, tự luận chiếm 70%), thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, học sinh thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Việc ra đề, in sao đề thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Công tác coi thi, chấm thi và tổng hợp kết quả được tổ chức tại các hội đồng thi do UBND cấp xã thành lập, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, tương tự như Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Thông qua kỳ thi khảo sát, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ có thêm căn cứ đánh giá thực trạng chất lượng dạy học ở cấp THCS, đồng thời giúp các nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng, phân hóa đối tượng học sinh trong giai đoạn cuối năm học. Kết quả khảo sát cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức coi thi, chấm thi và bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, bài thi. Các đơn vị đẩy mạnh ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS trên địa bàn tỉnh.

