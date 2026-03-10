Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và thương mại điện tử, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng xuất hiện phổ biến trong đời sống, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên. Với thiết kế nhỏ gọn, nhiều hương vị hấp dẫn và những quảng cáo sai lệch về mức độ “ít độc hại”, các sản phẩm này dễ dàng thu hút giới trẻ thử nghiệm. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn nguy cơ lan rộng của thuốc lá điện tử trong cộng đồng.

Thực tế việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, chủ yếu trong nhóm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các sản phẩm thường được mua bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc qua các cá nhân kinh doanh trái phép, giao hàng kín nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đây là chất gây nghiện mạnh, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, hệ tim mạch và hô hấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền và kiểm soát từ sớm, nhất là trong môi trường học đường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, ngành Y tế đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá điện tử. Các hoạt động truyền thông được triển khai với nhiều hình thức đa dạng: Đăng tải tin, bài trên các nền tảng truyền thông của ngành, tổ chức tọa đàm, phóng sự và xây dựng poster tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, trên các nền tảng truyền thông của ngành đã đăng tải 39 tin, bài, tổ chức 2 cuộc tọa đàm, 1 phóng sự và xây dựng 26 poster tuyên truyền. Nhiều buổi truyền thông trực tiếp được tổ chức tại trường học, khu dân cư, nhà máy, cơ sở y tế. Toàn tỉnh đã tổ chức 60 buổi truyền thông trực tiếp với khoảng 4.750 người tham dự và 66 buổi truyền thông lưu động bằng xe ô tô gắn loa phát thanh được triển khai tại nhiều xã, phường.

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng duy trì tần suất phát thông điệp thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá điện tử và lợi ích của môi trường không khói thuốc. Những hoạt động này đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động và Nhân dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Học sinh Trường THCS Vân Du, xã Chí Đám cùng thảo luận về tác hại thuốc lá điện tử trong giờ học.

Cùng với sự vào cuộc của ngành Y tế, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học. Tại Trường THCS Vân Du, xã Chí Đám, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường hiện có 398 học sinh ở lứa tuổi tò mò, thích trải nghiệm và dễ bị tác động bởi các trào lưu trên mạng xã hội.

Thầy giáo Nguyễn Khánh Linh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vân Du cho biết: “Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh, nhà trường thường xuyên tuyên truyền để học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá điện tử, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quản lý, theo dõi học sinh, tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, giáo viên và gia đình sẽ trao đổi kịp thời để nhắc nhở, uốn nắn, định hướng cho các em không vi phạm quy định pháp luật”. Nhờ đó, nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được các cơ quan chức năng chú trọng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Trong năm 2025, Sở Y tế đã tổ chức 6 đợt giám sát tại 75 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, treo biển báo cấm hút thuốc và xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở y tế. Lực lượng Công an cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử. Năm 2025 khởi tố 1 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với tổng giá trị hàng hóa khoảng 250 triệu đồng.

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, song công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động mua bán trên môi trường mạng ngày càng phức tạp; sản phẩm đa dạng, dễ tiếp cận giới trẻ; trong khi nguồn nhân lực và kinh phí cho công tác truyền thông còn hạn chế.

Do đó, cùng với việc hoàn thiện hệ thống chính sách, các ngành chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh truyền thông trong cộng đồng và trường học nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Hồng Nhung