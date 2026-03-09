Tuyển sinh quân đội 2026: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng

Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng vào tuần thứ 3 của tháng 6, tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Thông tin tại Ngày hội tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, năm 2025 các trường quân đội sử dụng 3 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, năm 2026, Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một phương thức là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức. Kỳ thi này dự kiến tổ chức một đợt vào tuần thứ ba của tháng 6, tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Cấu trúc bài thi gồm 4 phần.

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian 80 phút, gồm 50 câu hỏi (35 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn và 15 câu điền đáp án), thang điểm 50.

Phần 2: Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chấm theo thang điểm 50.

Phần 3: Khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án, thang điểm 50. Ở phần này, thí sinh được lựa chọn làm bài thi khoa học hoặc tiếng Anh.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài. Tổng điểm bài thi 150 điểm, mỗi phần tối đa 50 điểm. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được các trường quân đội sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển khác.

Ngoài ra, để dự tuyển vào các trường quân đội, tất cả thí sinh nam và nữ đều phải tham gia sơ tuyển, đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển từ 10/2 đến 15/4/2026. Thí sinh ngoài quân đội tham gia sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Để đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn: chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, thí sinh không quá 21 tuổi, riêng quân nhân đã xuất ngũ không quá 23 tuổi.

