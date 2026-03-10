Yêu cầu thí sinh cung cấp minh chứng để thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục

Ngày 10/3, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025 ban hành văn bản đề nghị cung cấp minh chứng phục vụ thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận viên chức.

Cô và trò Trường Tiểu học Hùng Lô trong giờ học.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng đã thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh. Tuy nhiên, một số Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của thí sinh đăng ký dự tuyển chỉ ghi thông tin chung chung, không chính xác về công việc của cá nhân như: nhân viên, nhân viên trường học, tổ trưởng Tổ hành chính, giáo viên.... nên không đủ căn cứ để xác định “thời gian cá nhân làm chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh, Hội đồng tuyển dụng đề nghị UBND các xã, phường (khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ) phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai văn bản tới các thí sinh liên quan. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức rà soát, thẩm định kỹ trước khi xác nhận; cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng tuyển dụng về tính chính xác của các nội dung xác nhận trong hồ sơ của thí sinh.

Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp nhận viên chức có trách nhiệm kê khai trung thực về vị trí việc làm, nhiệm vụ đã làm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ; cung cấp đầy đủ, chính xác minh chứng, gửi về bộ phận thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ).

Đối với các thí sinh có tên trong danh sách gửi kèm văn bản này, gửi minh chứng theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm trước ngày 14/3/2026. Đối với các thí sinh khác: đề nghị thí sinh chủ động rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác minh chứng, gửi đề nghị điều chỉnh (nếu có) trước ngày 20/3/2026.

“Danh sách thí sinh cần cung cấp minh chứng phục vụ thẩm định điều kiện tiêu chuẩn xét tiếp nhận viên chức”

Hiền Mai