Khối trường quân đội lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng

Thông tin được Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết. Theo đó, năm 2026 lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển chọn thí sinh cho khối trường quân đội.

Ảnh minh họa

Theo đó, từ năm 2026, khối trường quân đội sẽ bổ sung thêm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực do chính Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.

Bài thi đánh giá năng lực được thiết kế theo hướng kiểm tra toàn diện khả năng tư duy và kiến thức của thí sinh, gồm 3 phần với tổng điểm tối đa 150. Mỗi phần có thang điểm 50.

Phần thứ nhất là Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian làm bài 80 phút. Thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi, trong đó có 35 câu trắc nghiệm bốn lựa chọn và 15 câu điền đáp án.

Phần thứ hai là Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian làm bài 55 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn.

Phần thứ ba là Khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian 60 phút. Ở phần này, thí sinh được quyền lựa chọn làm bài thi về khoa học hoặc tiếng Anh, cũng gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án.

Một điểm mới đáng chú ý là thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng dự kiến được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 6/2026 tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Kết quả bài thi sẽ được các trường quân đội sử dụng kết hợp với những phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển.

Bên cạnh việc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, tất cả thí sinh muốn dự tuyển vào các trường quân đội đều phải trải qua vòng sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thời gian sơ tuyển diễn ra từ ngày 10/2 đến 15/4.

Theo quy định, thí sinh phải đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 mới đủ điều kiện dự tuyển. Thí sinh ngoài quân đội thực hiện sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường hoặc đặc khu; trong khi quân nhân đang tại ngũ sẽ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Ngoài tiêu chuẩn về sức khỏe, thí sinh còn phải đáp ứng 4 nhóm tiêu chuẩn gồm: chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, độ tuổi dự tuyển không quá 21 đối với thanh niên ngoài quân đội; riêng quân nhân đã xuất ngũ được dự tuyển đến 23 tuổi.

Năm 2026, có 23 học viện và trường sĩ quan tham gia tuyển sinh với tổng cộng 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025. Các cơ sở đào tạo bao gồm nhiều học viện, trường sĩ quan chủ lực như Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự cùng các trường sĩ quan Lục quân, Chính trị, Công binh, Pháo binh, Thông tin, Tăng thiết giáp, Không quân.

Trước đó, trong mùa tuyển sinh năm 2025, các trường quân đội áp dụng 3 phương thức tuyển sinh chính gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia; và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu và thông tin tuyển sinh chi tiết của các trường quân đội

Theo phunuvietnam.vn