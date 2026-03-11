Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều trường học trên địa bàn Phú Thọ đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, tạo sân chơi bổ ích, giáo dục truyền thống cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Vĩnh Lại tham gia ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.

Tại Trường THCS Vĩnh Lại (xã Bản Nguyên) tổ chức Ngày hội với sự tham gia của gần 600 học sinh. Trong khuôn khổ chương trình, các em được tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý nghĩa của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hoạt động thi “Hái hoa dân chủ” với nhiều câu hỏi kiến thức về lịch sử, truyền thống cách mạng đã thu hút sự tham gia sôi nổi của học sinh, góp phần giúp các em mở rộng hiểu biết và nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trẻ.

Thông qua các hoạt động của ngày hội, đội viên được giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai.

Màn đồng diễn của học sinh Trường THCS Vĩnh Lại thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường.

Trường THCS Hà Thạch (phường Phong Châu) cũng tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” trong không khí vui tươi, sôi nổi với nhiều nội dung phong phú, tạo sân chơi lành mạnh để đội viên rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên trong học tập.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện của thiếu nhi, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ giàu tri thức, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hiền Mai