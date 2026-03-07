Sôi nổi Ngày hội sinh viên “Uni Tour” năm 2026

{title}
Ngày 7/3, Ngày hội sinh viên “Uni Tour” năm học 2025-2026 được tổ chức sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh sinh viên tham gia với nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích. Chương trình do nhà trường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển lãm sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối trong đoàn viên, sinh viên.
Ban tổ chức trao giải cho các sinh viên đạt thành tích tại Ngày hội sinh viên “Honda Uni Tour”.
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thu hút khoảng 1.500 sinh viên tham gia. Nổi bật là cuộc thi Rung chuông vàng, trò chơi kéo co, cùng các khu vực trải nghiệm, mini game và hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ và cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn trường.
Đông đảo đoàn viên, sinh viên hào hứng tham gia các trò chơi vận động tại ngày hội.
Thông qua Ngày hội sinh viên “Uni Tour”, đoàn viên, sinh viên có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu, tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng thời trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho học tập và định hướng lập thân, lập nghiệp trong tương lai.
Hoàng Thủy
