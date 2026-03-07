Giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho học sinh

Giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho học sinh là một trong những hoạt động thiết thực mà mỗi gia đình và toàn xã hội cần quan tâm. Thời gian qua, Trường Tiểu học Liên Hòa, xã Liên Hòa đã phối hợp với ngành điện tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa, lồng ghép trong các tiết học. Qua đó trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng điện trong trường học, gia đình. Đồng thời, qua chương trình, mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa đến bạn bè, gia đình và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ trao tặng nhà trường cuốn sách “Bí mật quả cầu tím”.

Vừa qua, nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ và Đội Quản lý điện lực khu vực Lập Thạch tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ”, giáo dục kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh. Tại buổi tuyên tuyền, nhân viên Đội Quản lý điện lực khu vực Lập Thạch đã chia sẻ kiến thức, sự cấp thiết của việc tiết kiệm điện trong bối cảnh tiêu thụ năng lượng tăng cao. Những hành động dù nhỏ nhưng góp phần lan tỏa thói quen sử dụng các thiết bị điện tại nhà trường, trong gia đình một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, như: Tắt điện, tắt quạt khi đến giờ ra chơi; tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, chỉ mở đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết; nhắc nhở gia đình tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn led tiết kiệm điện hay các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo khuyến cáo của Bộ Công thương. Bên cạnh đó, nhân viên ngành điện cũng đưa ra những khuyến cáo về việc sử dụng điện an toàn trong nhà trường và gia đình.

Cô giáo Trần Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường Tiểu học Liên Hòa có tổng số 16 lớp với 436 học sinh. Học sinh tiểu học thường tò mò, thích khám phá nên việc sử dụng điện an toàn là một trong những kỹ năng cần thiết. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa về sử dụng điện tiết kiệm, phòng chống tai nạn thương tích do điện gây ra; giáo viên tổng phụ trách phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền tại các tiết học để nâng cao ý thức sử dụng điện cho học sinh”.

Nhân viên Đội Quản lý điện lực khu vực Lập Thạch phát tờ rơi, tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh.

Em Nguyễn Ha Lan, học sinh lớp 5Bh chia sẻ: Em rất vui khi được tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ”, giáo dục kỹ năng sử dụng điện an toàn trong trường học. Qua chương trình em thấy rất nhiều lợi ích từ việc tiết kiệm điện để áp dụng trong nhà trường cũng như cho gia đình. Ở nhà, bố mẹ em thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng điện an toàn, không tự ý sử dụng thiết bị điện khi chưa được người lớn cho phép. Tại buổi tuyên truyền, các cô chú đưa ra những hành động có thể gặp nguy hiểm trong quá trình sử dụng điện để chúng em có thể nhận biết và phòng tránh.

Đặc biệt, trong chương trình, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ đã trao tặng 100 quyển truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” cho thư viện nhà trường. Cuốn truyện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới phát hành nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện. Với hình thức sinh động, nhiều minh họa tươi sáng, lời thoại dí dỏm, cuốn sách đã biến những khái niệm khô khan như “tiết kiệm điện”, “an ninh năng lượng” thành câu chuyện gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng. Ngay cả đối với học sinh lớp 1, lớp 2, việc tiếp cận những bài học về tiết kiệm điện thông qua cuốn sách cũng trở nên dễ dàng hơn.

Ông Lê Hải Hưng, Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Lập Thạch cho biết: Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Chúng tôi cũng xác định đối tượng cần tập trung tuyên truyền là học sinh, vì thế, nội dung thường là các tình huống, hoạt động diễn ra trong đời sống hàng ngày mà các em có thể dễ dàng nhận biết. Không chỉ cung cấp kiến thức hữu ích, chương trình còn tạo sân chơi sinh động, giúp các em hiểu đúng và thực hành đúng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Thông qua chương trình sẽ góp phần quan trọng hình thành thói quen tiết kiệm điện ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, từ đó lan tỏa nhận thức tích cực ra cộng đồng.

Thu Hà