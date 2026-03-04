Phú Thọ tăng cường bảo đảm an toàn trường học, chấn chỉnh đạo đức nhà giáo

Trước diễn biến phức tạp của bạo lực học đường, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã đề nghị UBND các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường; chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ứng xử sư phạm của đội ngũ nhà giáo.

Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường liên quan đến học sinh có mức độ, tính chất phức tạp; một số giáo viên có hành động, ứng xử chưa chuẩn mực, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của nhà giáo trong toàn ngành.

Học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Bình Xuyên, xã Bình Nguyên được tuyên truyền an toàn trường học.

Để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và gìn giữ hình ảnh, chuẩn mực của nhà giáo, Sở GD&ĐT Phú Thọ đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường; chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ứng xử sư phạm của đội ngũ nhà giáo.

Các nhà trường cần quán triệt lại đầy đủ các quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục; mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn mực trong hành vi, lời nói, thái độ với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các áp lực tâm lý mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình giảng dạy; tham vấn chuyên môn, hỗ trợ tâm lý nghề nghiệp giúp giáo viên giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và sáng suốt, thấu đáo hơn trong việc nhận diện, xử lý các tình huống sư phạm phức tạp. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, tập huấn kỹ năng quản trị lớp học, kỹ năng ứng xử, kiềm chế cảm xúc và kỹ năng hỗ trợ, tư vấn tâm lý, tham vấn học đường cho giáo viên.

Kiên quyết xử lý nghiêm, khách quan, đúng quy định đối với các trường hợp giáo viên, giảng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có hành vi thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận xã hội; công khai kết quả xử lý theo quy định. Kịp thời ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh ngay sau vụ việc để sớm đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để giáo viên, giảng viên có hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến học sinh, sinh viên và uy tín ngành.

Hiền Mai