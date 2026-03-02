Giáo dục
Tiểu sử đồng chí Hoàng Minh Sơn - Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 điều động và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn.

Quá trình công tác của đồng chí Hoàng Minh Sơn:

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, sinh ngày 25/9/1969, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; được kết nạp Đảng ngày 30/12/2004; có trình độ lí luận chính trị Cao cấp.

Đồng chí được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2006; có học vị Tiến sĩ Kĩ thuật tự động hóa và bằng Đại học chuyên ngành Điện.

Trong quá trình công tác, đồng chí Hoàng Minh Sơn có nhiều năm làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội (từ năm 2000 đến năm 2020).

Đồng chí Hoàng Minh Sơn từng là Giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Trưởng phòng Đào tạo (từ năm 2000 đến năm 2014), Phó Hiệu trưởng (từ tháng 4/2014), Hiệu trưởng (từ tháng 7/2015) và Chủ tịch Hội đồng trường từ tháng 8/2020.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2025, đồng chí Hoàng Minh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ I (21/8/2025), đồng chí Hoàng Minh Sơn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kì 2025–2030.

Ngày 3/9/2025, theo Quyết định số 1885/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Hoàng Minh Sơn được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

