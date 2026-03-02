Một công dân thiệt mạng tại Iran, Trung Quốc hối thúc các bên lập tức ngừng giao tranh

Một công dân Trung Quốc đang ở Tehran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột quân sự gần đây. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh việc tiếp tục leo thang căng thẳng và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo. Ảnh: CCTV

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều 2/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, một công dân Trung Quốc tại Tehran đã bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột quân sự gần đây và không may thiệt mạng.

Bà Mao Ninh gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, và cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ đạo Đại sứ quán nước này tại Iran cung cấp sự hỗ trợ cho nạn nhân và gia đình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, tính đến ngày 2/3, hơn 3.000 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Iran. Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các nước chung quanh đã cử các nhóm công tác đến các cửa khẩu biên giới để hỗ trợ công dân.

Trước câu hỏi của báo giới về việc phía Mỹ có liên lạc với phía Trung Quốc về vụ tấn công Iran hay không, bà Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc không nhận được bất kỳ thông báo nào trước về hành động quân sự của Mỹ.

Về việc Lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng, bà Mao Ninh nhấn mạnh, việc tấn công Lãnh tụ tối cao của Iran đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran, chà đạp lên các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ vụ việc này.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự, tránh tiếp tục leo thang căng thẳng và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Trung Đông và trên thế giới”, bà Mao Ninh khẳng định.

Liên quan việc cản trở việc đi lại ở eo biển Hormuz và các vùng biển chung quanh do xung đột, bà Mao Ninh cho rằng, eo biển Hormuz và các vùng biển chung quanh là tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng về hàng hóa và năng lượng, và việc duy trì an ninh, ổn định ở khu vực này là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh việc tiếp tục leo thang căng thẳng và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Theo nhandan.vn