Trung Quốc hướng tới xây dựng trường học ưu tiên sức khỏe thay vì điểm số

Hiện có hơn 500 trường học ở bảy tỉnh, thành phố của Trung Quốc tham gia thí điểm xây dựng trường học chú trọng nâng cao sức khỏe của học sinh thay vì ưu tiên điểm số để giải quyết vấn đề như cận thị, béo phì, hành vi, tâm lý bất thường... ở học sinh.

Học sinh lớp 6 ở trường tiểu học số 1 quận Bình Cốc, thành phố Bắc Kinh đi học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tân Hoa xã

“Hiện nay, các trường học ở Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến thể chất, thị lực, cân nặng, tâm lý, an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe dinh dưỡng với các mức độ khác nhau”. Đây là nhận định của lãnh đạo Vụ Giáo dục Y tế và Nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc được truyền thông nước này đăng tải.

Nguyên nhân dẫn đến các vấn đề như cận thị, béo phì, hành vi, tâm lý bất thường... ở học sinh chủ yếu là do lối sống như ít vận động, thiếu hoạt động sinh hoạt ngoài trời, ngủ không đủ giấc, thói quen ăn uống...

Để giải quyết vấn đề nóng mà xã hội và phụ huynh rất quan tâm này, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công bố lộ trình về việc xây dựng trường học sức khỏe với mục tiêu cốt lõi là chú trọng nâng cao sức khỏe của học sinh thay vì ưu tiên điểm số.

Cụ thể đến năm 2027 hoàn thành thí điểm xây dựng trường học sức khỏe với bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá đầy đủ để có thể triển khai rộng rãi; đến năm 2030 quan niệm giáo dục “sức khỏe là trên hết” đi vào cuộc sống, trong đó giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường được tăng cường, tình hình sức khỏe của học sinh tiếp tục được cải thiện; đến năm 2035 hoàn thành việc xây dựng trường học sức khỏe chất lượng cao.

Lộ trình đã đề ra những yêu cầu tổng thể, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu, công tác tổ chức thực hiện, tiêu chuẩn tham chiếu về giáo dục thể chất, lao động, sức khỏe tâm lý, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống cận thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường học, đồng thời xây dựng bộ tiêu chuẩn về trường học sức khỏe cho các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông.

Việc xây dựng trường học sức khỏe chính là xây dựng trường học trở thành hệ sinh thái thúc đẩy sức khỏe học đường, thoát khỏi mô hình y tế trường học cũ kiểu cũ học sinh có bệnh gì thì phòng, chống bệnh đó, trong đó phát huy đồng bộ vai trò và chức năng của không gian trường học, công tác giảng dạy, công tác quản lý, y tế trường học nhằm nâng cao và bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thông qua các quy định cứng, cụ thể như thời gian hoạt động thể chất hằng ngày của học sinh tiểu học và trung học cơ sở không được ít hơn hai giờ; nhà ăn của trường tiểu học và trung học cơ sở phải áp dụng mô hình kết nối mạng và không gian khu bếp nấu mở để có thể giám sát toàn bộ quá trình chế biến thực phẩm; trường tiểu học và trung học cơ sở phải bố trí ít nhất mỗi tuần một tiết lao động với nội dung chi tiết...

Hiện tại đã có hơn 540 trường học ở bảy tỉnh, thành phố là Hà Bắc, Giang Tô, Sơn Đông, Hà Nam, Quảng Đông, Bắc Kinh và Thượng Hải đã tham gia thí điểm xây dựng trường học sức khỏe theo lộ trình của Bộ Giáo dục.

Theo nhandan.vn