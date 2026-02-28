Iraq - Iran nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Ngày 27/2, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã điện đàm, nhấn mạnh đàm phán là cách thức phù hợp nhất để xử lý các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới căng thẳng Trung Đông hiện nay.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq, tại cuộc điện đàm, ông Araghchi đã cập nhật cho phía Iraq về những diễn biến mới nhất của vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ), gồm tiến triển đạt được và lịch trình các cuộc họp kỹ thuật sắp tới. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn nguy cơ leo thang và chiến tranh trong khu vực, đồng thời duy trì an ninh và ổn định Trung Đông.

Liên quan tiến trình đàm phán, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi - nước đóng vai trò trung gian trao đổi thông điệp giữa hai bên - cho biết trong vòng tham vấn thứ 3 giữa Iran và Mỹ tại Geneva vừa kết thúc, Tehran đã đồng ý từ bỏ toàn bộ kho dự trữ urani làm giàu theo yêu cầu của Washington. Theo ông, số urani hiện có sẽ được pha loãng xuống mức thấp nhất có thể, chuyển đổi thành nhiên liệu và không thể đảo ngược.

Ông al-Busaidi cũng cho biết Iran sẵn sàng xem xét cho phép thanh sát viên Mỹ tiếp cận lãnh thổ nước này để giám sát việc tuân thủ một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, cho rằng đây có thể là một thỏa thuận “tốt hơn nhiều” so với Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) trước đây.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đứng trước một “quyết định lớn” liên quan tới Iran, đồng thời bày tỏ không hài lòng với cách thức Tehran tiến hành đàm phán hiện nay.Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ đã xác định Iran là “nhà nước bảo trợ việc giam giữ sai trái”, động thái đầu tiên dựa trên một danh sách mới và có thể mở đường cho các biện pháp hạn chế bổ sung. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Tehran chấm dứt việc bắt giữ con tin và trả tự do cho tất cả công dân Mỹ bị giam giữ mà Washington cho là “bất công”, nhấn mạnh đây là điều kiện để xem xét dỡ bỏ chỉ định cùng các biện pháp liên quan.

Ngoại trưởng Rubio cũng cho biết nếu không có tiến triển, Washington có thể quyết định không cho phép dùng hộ chiếu Mỹ khi tới Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời khuyến cáo công dân không nên tới Iran vì bất kỳ lý do gì và những người đang có mặt tại nước này cần rời đi ngay lập tức.

Theo baotintuc.vn