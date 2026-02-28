Quốc hội Đức thông qua quy định siết chặt quản lý người tị nạn

Theo quy định mới, những người xin bảo hộ mà trách nhiệm xử lý thuộc về một quốc gia thành viên EU khác sẽ buộc phải lưu trú tại các trung tâm này trong thời gian chờ giải quyết.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 27/2, Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch cải cách Hệ thống Tị nạn chung châu Âu (GEAS) trong nước, với mục tiêu tăng cường kiểm soát và quản lý hiệu quả hơn tình trạng di cư trái phép.

Cụ thể, khi GEAS được áp dụng, các bang của Đức sẽ được phép thành lập thêm các cơ sở tiếp nhận, gọi là “trung tâm di cư thứ cấp.”

Những người xin bảo hộ mà trách nhiệm xử lý thuộc về một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác sẽ buộc phải lưu trú tại các trung tâm này trong thời gian chờ giải quyết.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nới lỏng một số quy định đối với những người có triển vọng được phép ở lại Đức. Cụ thể, họ sẽ được phép bắt đầu làm việc sau 3 tháng kể từ khi nộp đơn xin tị nạn, thay vì phải chờ 6 tháng như quy định hiện hành.

Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) cùng đảng Dân chủ Xã hội Đức đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai cải cách này.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho rằng GEAS sẽ góp phần thiết lập trật tự và định hướng rõ ràng hơn cho chính sách di cư. Ông nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát và chiến lược ở cấp quốc gia sẽ được mở rộng thông qua hợp tác, minh bạch và thống nhất ở cấp châu Âu.

Trong khi đó, các đảng đối lập gồm đảng Xanh, đảng Cánh tả và đảng Sự lựa chọn vì nước Đức đã bỏ phiếu phản đối, cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giải quyết vấn đề di cư.

Số lượng đơn xin tị nạn lần đầu tại Đức đã giảm kể từ mùa Thu năm 2023. Năm 2024, nước này ghi nhận gần 230.000 hồ sơ, song con số này đã giảm xuống khoảng 113.000 trong năm 2025.

Theo các chuyên gia, ngoài việc siết chặt kiểm soát biên giới nội khối, sự thay đổi chính quyền tại Syria vào tháng 12/2024 cũng là một trong những yếu tố góp phần làm giảm lượng người nộp đơn.

