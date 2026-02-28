BLACKPINK nhuộm hồng bảo tàng hàng đầu Hàn Quốc cho màn comeback “DEADLINE”

Nhóm nhạc thần tượng K-pop BLACKPINK khiến Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (NMK) rung động theo nhịp điệu âm nhạc của mình. Trong gần hai tuần tới, sảnh lớn “Con đường Lịch sử” của bảo tàng vốn được thiết kế để bảo vệ và trưng bày hàng thế kỷ lịch sử của quốc gia được tô hồng theo màu sắc đặc trưng BLACKPINK.

Trước thềm ra mắt mini-album thứ ba “DEADLINE”, nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã hợp tác với bảo tàng NMK trong một dự án đặc biệt kéo dài đến hết ngày 8/3. Sự hợp tác này bắt đầu bằng một sự kiện nghe nhạc trước khi phát hành được tổ chức tại sảnh chính tầng trệt của bảo tàng, đánh dấu lần đầu tiên bảo tàng cho phép sử dụng không gian trung tâm mang tính biểu tượng của mình cho một dự án hợp tác K-pop.

Bên trong Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc được chiếu sáng bằng màu hồng, màu sắc đặc trưng của nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK, trong khuôn khổ dự án “NMK X BLACKPINK” tại Seoul. Ảnh: YG Entertainment

Dưới bức tranh kỹ thuật số khổng lồ cao tám mét mô phỏng Bia đá Gwanggaeto, một công trình đồ sộ tưởng niệm vị vua Gwanggaeto Đại đế thời Goruryeo (37 TCN-668 CN), khách mời tạo thành một vòng tròn không quá chặt chẽ nhưng đầy hào hứng khi năm ca khúc mới trong album vang vọng khắp hội trường rộng lớn. Từ đĩa đơn phát hành trước gây sốt “JUMP” đến ca khúc chủ đề được mong đợi rộng rãi “GO”, âm nhạc vang vọng trên các bề mặt đá và kính vốn quen thuộc với những tiếng thì thầm nhẹ nhàng của khách tham quan bảo tàng.

Khách tham quan đã tham dự sự kiện nghe thử trước khi phát hành dự án “NMK X BLACKPINK” tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ngày 26/2. Ảnh: YG Entertainment

Một khu vực nghe nhạc riêng dọc hành lang cũng cho phép khách tham quan bảo tàng nghe toàn bộ album “DEADLINE” trong giờ mở cửa bình thường của bảo tàng suốt thời gian hợp tác, khuyến khích du khách trải nghiệm K-pop và lịch sử cùng nhau.

Bằng cách đặt âm nhạc của nhóm vào một không gian dành riêng cho việc bảo tồn, sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là một sự giao thoa văn hóa. BLACKPINK khéo léo đặt K-pop vào dòng chảy lịch sử và văn hóa, định hình việc phát hành album như một tuyên ngôn về di sản và sự trường tồn.

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc được thắp sáng màu hồng trong khuôn khổ dự án “NMK X BLACKPINK”. Ảnh: YG Entertainment

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, ngoại thất và một phần nội thất của bảo tàng được bao phủ bởi sắc hồng đặc trưng của BLACKPINK, làm thay đổi diện mạo trang nghiêm của công trình. Có thể nhìn thấy từ chiều muộn đến tối, hệ thống chiếu sáng này đã thu hút du khách dừng lại để chụp ảnh sự kết hợp giữa kiến ​​trúc và biểu tượng K-pop toàn cầu.

Sự hợp tác này còn mở rộng đến cả các phòng trưng bày. Các thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã thu âm các hướng dẫn âm thanh đa ngôn ngữ giới thiệu tám bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bảo tàng.

Được thực hiện bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, phiên bản tiếng Thái của Lisa sẽ ra mắt vào tháng 3, phần thuyết minh đề cập đến các hiện vật như tượng Bồ Tát trầm tư bằng đồng mạ vàng nổi tiếng và bình gốm trắng hình mặt trăng, mở ra cho người hâm mộ quốc tế một cánh cửa mới khám phá nghệ thuật truyền thống và lịch sử Hàn Quốc.

Các thành viên BLACKPINK biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley ở Indio, California năm 2023. Tại đây, nhóm đã kết hợp các họa tiết kiến ​​trúc truyền thống Hàn Quốc vào phần trình diễn trên sân khấu. Ảnh: YG Entertainment

Sáng kiến ​​này phù hợp với lịch sử lâu dài của BLACKPINK trong việc tích hợp thẩm mỹ truyền thống Hàn Quốc lên sân khấu. Từ phong cách hanbok hiện đại trong video âm nhạc “How You Like That” năm 2020 đến các họa tiết kiến ​​trúc Hàn Quốc làm bối cảnh trong màn trình diễn tại Coachella năm 2023, nhóm nhạc bốn thành viên này đã nhiều lần đưa di sản văn hóa vào khuôn khổ nhạc K-pop.

Tại NMK, cuộc đối thoại đó diễn ra trong không gian vật lý. Những dòng chữ khắc cổ và hình chiếu kỹ thuật số cùng tồn tại với những nhịp điệu được khuếch đại, trong khi một địa điểm được xây dựng để bảo tồn quá khứ lại hòa quyện với những màn trình diễn đương đại.

Sự hợp tác này làm nổi bật một sự thay đổi năng động, nơi di sản không chỉ bị giới hạn sau lớp kính. Trong sự giao thoa với văn hóa đại chúng toàn cầu, nó còn mang đến cảm giác trực tiếp, sống động và tràn đầy sức sống mới.

