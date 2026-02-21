Trấn Thành cầu xin khi “Thỏ ơi!!” bị quay lén, phát tán trên mạng xã hội

Trấn Thành và đơn vị phát hành phim “Thỏ ơi!!” cho biết nhiều tài khoản đăng tải các đoạn quay lén lên mạng xã hội, thu hút lượt xem rất lớn.

Lập vi bằng, nhờ pháp luật vào cuộc

Galaxy Studio - nhà phát hành phim điện ảnh Thỏ ơi!! thông tin sau 4 ngày khởi chiếu tại các hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, đơn vị ghi nhận xảy ra tình trạng phim bị quay lén, đăng tải trái phép lên các nền tảng mạng xã hội, website chia sẻ nội dung số.

“Chúng tôi đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu, ghi nhận đường dẫn, tài khoản và các thông tin liên quan nhằm làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xác minh nguồn phát tán, truy vết các cá nhân, tổ chức có liên quan”, đại diện nhà phát hành cho biết.

Đơn vị khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm, đồng thời kêu gọi khán giả không quay trái phép, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi phát tán trái phép tất cả các phim điện ảnh dưới bất kỳ hình thức nào, không chỉ giới hạn trong phạm vi của phim Thỏ ơi!!.

Một số tài khoản phát tán clip quay lén phim Thỏ ơi!!

“Việc tôn trọng bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự ủng hộ thiết thực dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và những người làm nghề chân chính”, nhà phát hành nói thêm.

Galaxy Studio dẫn một số điều luật như Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2022), Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 để khẳng định tác phẩm điện ảnh thuộc nhóm tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và hành vi sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép của chủ sở hữu quyền là vi phạm pháp luật.

Không chỉ Thỏ ơi!! bị quay lén

Ngoài Thỏ ơi!! của Trấn Thành, 3 phim Tết còn lại gồm Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở hay Báu vật trời cho đều bị quay lén một số phân đoạn và đăng tải trên mạng xã hội.

Đáng nói với Nhà ba tôi một phòng, clip quay lén nhận được chú ý nhiều nhất là phân đoạn hiếm hoi HIEU THU HAI xuất hiện. Đây vốn là cảnh quay được Trường Giang bí mật để thu hút khán giả của nam rapper đến rạp, nay bị phát tán, nhiều người bình phẩm về diễn xuất của khách mời, tình huống kịch bản và khẳng định phim không đủ hấp dẫn, không còn bất ngờ.

"Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim. Một lần nữa, em xin mọi người thương em, thương Thỏ ơi!!, đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa nhé!", Trấn Thành kêu gọi trên mạng xã hội.

Tình trạng phim rạp bị quay lén, phát tán trên mạng xã hội không còn mới, thậm chí mùa phim Tết 2025, sự việc tương tự cũng xảy ra khiến các ê-kíp gặp nhiều khó khăn để kéo khán giả đến rạp. Cho đến nay, vấn nạn càng nhức nhối khi tốc độ lan truyền clip quay lén rất nhanh, gây khó khăn cho việc xử lý, răn đe.

Tính đến chiều Mùng 5 (21/1), phim Thỏ ơi!! thu về hơn 192 tỉ đồng, Nhà ba tôi một phòng xếp thứ hai với 63 tỉ đồng, Báu vật trời cho thu hơn 37 tỉ đồng và Mùi phở vượt mốc 24,7 tỉ đồng.

Nguồn: phunuonline