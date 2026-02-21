BlackPink lập kỷ lục

BlackPink chạm mốc 100 triệu người đăng ký trên YouTube, trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc này. Thành tích giúp 4 cô gái sở hữu kênh nghệ sĩ có lượng đăng ký cao nhất trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

Với cột mốc này, bộ tứ nhận được nút kim cương đỏ của YouTube, phần thưởng hiếm dành cho những kênh vượt 100 triệu người theo dõi. Trong nhiều tuần trước đó, lượng đăng ký của nhóm liên tục dao động ở mức 99,8-99,9 triệu. Người hâm mộ theo sát con số, tổ chức các chiến dịch kêu gọi đăng ký và ăn mừng trên mạng xã hội để giúp kênh vượt ngưỡng lịch sử.

Trước đó, một số nhà sáng tạo nội dung và kênh giải trí như MrBeast, T-Series, Cocomelon - Nursery Rhymes và SET India đã nhận được danh hiệu này. BlackPink là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên đạt được thành tích này.

Theo sau BlackPink về lượng người đăng ký là nhiều tên tuổi lớn như BTS, Justin Bieber, Eminem, Taylor Swift, Ed Sheeran, Marshmello, Billie Eilish, Ariana Grande và Bad Bunny.

Ra mắt năm 2016 dưới trướng YG Entertainment, BlackPink gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã xây dựng dấu ấn lớn với Kpop. Kênh YouTube của nhóm đăng tải các MV đình đám, video trình diễn và hậu trường, thu về hơn 41 tỷ lượt xem tính đến nay.

Trong số các sản phẩm nổi bật, MVDDU-DU DDU-DU đã vượt 2,3 tỷ lượt xem. Kill this love theo sát với hơn 2,1 tỷ lượt xem, trong khi video trình diễn How you like that cũng đã cán mốc hơn 1,9 tỷ lượt xem.

Nhóm vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đánh dấu sự trở lại đầy đủ đội hình sau ba năm tạm ngưng hoạt động chung.

Ngày 27/2, nhóm phát hành mini album thứ ba mang tên Deadline, gồm 5 ca khúc, gồm bài hát chủ đề Go, Jump, Me and My, Champion và Fxxxboy.

Bên cạnh đó, nhóm triển khai dự án hợp tác cùng Spotify tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc từ ngày 26/2-8/3. Chiến dịch quảng bá quy mô lớn này sẽ bao gồm hệ thống chiếu sáng màu hồng phủ khắp bảo tàng, audio hướng dẫn do chính các thành viên thu âm thuyết minh, cùng các buổi nghe trọn album, mang đến trải nghiệm đa chiều cho người hâm mộ toàn cầu.

