Chợ hoa Tết ở Hà Nội thập niên 1980

Các nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp cảnh người Hà Nội chọn đào, mua quất cho Tết vào những năm 1980.

Cảnh người dân mua đào, quất cho năm mới, do nhà báo Michel Blanchard ghi lại, được trưng bày ở triển lãm Việt Nam những năm 1980 hồi tháng 4/2016. Theo ông, Tết ở Việt Nam là dịp đặc biệt, hoa ở mọi nơi, sự hân hoan thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

Chợ hoa là một trong số địa điểm thu hút đông người tụ họp, sắm sửa mỗi dịp Tết. Những ngày chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ, nhiều diễn đàn nhiếp ảnh đăng lại các hình ảnh về chợ hoa ở Hà Nội thập niên 1980.

Michel Blanchard chụp sắc xanh của đào, quất tại khu chợ ở Hà Nội, năm 1983.

Ông sinh năm 1949, là phóng viên của AFP từ năm 1976 đến 2006. Nhà báo giữ chức giám đốc văn phòng AFP tại Hà Nội từ năm 1981 đến 1983.

Một người sắm cành đào chuẩn bị đón năm mới, trong bức Tết Hàng Lược (1989) của nhiếp ảnh gia Pháp Nicolas Cornet. Ảnh được giới thiệu ở triển lãm Hà Nội ơi, diễn ra hồi tháng 5/2025. Ông đến thủ đô lần đầu năm 1987, ấn tượng với vẻ đẹp và sự yên bình nơi đây.

Nhiếp ảnh gia Jean - Charles Sarrazin chụp những em nhỏ chơi quả quất rụng tại một khu vực bán cây Tết. Ảnh được ông giới thiệu trong cuốn Hà Nội 1987, ra mắt độc giả Việt Nam vào tháng 11/2025.

Ở nhiều bức đen trắng, ông tập trung tôn vinh nét đẹp của người lao động. Trong ảnh, ông lão đội mũ len chùm đầu, bán cây đào dưới thời tiết lạnh.

Những người bán hàng mời chào nhiếp ảnh gia mua cây đào.

Jean-Charles Sarrazin 67 tuổi, là người đầu tiên nhận học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp để sang Việt Nam học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hiện ông dạy mỹ thuật cho thiếu nhi, là tác giả, họa sĩ minh họa của Nhà xuất bản Ecole des Loisirs (Pháp).

Theo vnexpress.net