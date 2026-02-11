Phim điện ảnh “Mùi Phở” - vị Tết dành cho cả gia đình

Trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, bộ phim điện ảnh “Mùi Phở” đã có buổi công chiếu ra mắt tại Hà Nội, đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ các khán giả khách mời.

Ê-kíp phim “Mùi Phở” ra mắt khán giả Thủ đô. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

“Mùi Phở” là phim điện ảnh Tết Việt 2026 được đạo diễn Minh Beta thực hiện, do nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang đóng chính, cùng sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên tên tuổi: Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Ngọc Mạnh, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, bé Bảo Nam...

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về gia đình đa thế hệ của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai). Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi ông Mùi mong muốn truyền nghề phở cho cháu mình, nhưng vấp phải sự phản đối của các con. Từ đây, ông Mùi phải bày rất nhiều “chiêu” để hiện thực hóa ý định, thế nhưng điều này càng đẩy ông ra xa các con mình hơn... Lấy hình ảnh phở như một biểu tượng của văn hóa và ký ức, phim khai thác các yếu tố văn hóa-nghệ thuật-gia đình, kết hợp chất hài Việt dung dị mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Với mong muốn trở thành “món ăn tinh thần” hấp dẫn của khán giả trong dịp Tết Nguyên Đán 2026, “Mùi Phở” đem đến thông điệp tha thứ và hòa giải để chữa lành mối quan hệ giữa các mảnh ghép với nhau. Thưởng thức phim, khán giả được trải qua đủ cung bậc cảm xúc: vị ngọt của nụ cười, vị mặn của nước mắt và cả hương vị của sự thấu hiểu, sẻ chia.

Diễn xuất của nghệ sĩ Xuân Hinh và Quốc Tuấn mang đến nhiều gia vị hấp dẫn cho “Mùi Phở”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

“Mùi Phở” đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang trên màn ảnh rộng. Những màn “khẩu chiến” dài, giàu vần điệu và cách gieo từ thâm thúy của nghệ sĩ Xuân Hinh, kết hợp nét duyên dáng của Thu Trang đã mang lại những màn tung hứng đầy thú vị cho phim.

Dù lần đầu đóng phim điện ảnh, nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh đã bóc tách được lớp tâm lý sâu nhất của nhân vật ông Mùi, đằng sau lớp vỏ cộc cằn là sự lo lắng cho tương lai gia đình. Những phân cảnh người bố đơn độc trong trăn trở, suy tư khiến không ít khán giả nghẹn ngào.

Trong phần giao lưu với khán giả và truyền thông, nam nghệ sĩ xúc động nói: “Xin tri ân những khán giả đến tầm này còn yêu quý tôi”. Ông cũng chia sẻ, ở tuổi này, ông không còn đặt nặng chuyện danh tiếng, chỉ mong có thể đóng góp sức mình để lan tỏa văn hóa truyền thống.

Khai thác cùng lúc những mâu thuẫn trong quan hệ gia đình khiến nhiều người lo ngại sự kịch tính của “Mùi Phở” bị “căng” so với không khí Tết. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất đã khéo léo nêm nếm thêm nhiều gia vị để mạch phim được “giãn” ra hơn, thông qua cách hóa giải sự ganh ghét giữa hai “kỳ phùng địch thủ” là ông Dần (Quốc Tuấn) và ông Mùi, thông qua những phân đoạn thể hiện tình cảm vợ chồng bền chặt giữa cặp đôi Thu Trang-Tiến Lộc, thông qua sự thấu cảm, vượt lên trên những bất đồng và định kiến của cặp đôi “Giang-Mai” (Cường Cá-Hà Hương)... Những căng thẳng đầy kịch tính trong “Mùi Phở” đã trở thành cái cớ hợp lý, buộc các thành viên trong gia đình phải liên minh lại và tìm cách thông cảm, yêu thương nhau hơn.

“Mùi Phở” là bộ phim dành cho đại gia đình cùng xem dịp Tết. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đáng chú ý, diễn xuất của Sá Sùng (diễn viên nhí Bảo Nam) nhận được nhiều sự khen ngợi. Cậu bé hiện lên trên khuôn hình của đạo diễn Minh Beta với vẻ ngoài đáng yêu, giọng nói ngọt lịm cùng tính cách ngoan ngoãn. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Sá Sùng đã biết quan sát gia đình mình còn kỹ càng hơn người lớn. Từ đó, cậu sớm nhận ra những đứt gãy và mong muốn hàn gắn mọi người với nhau.

“Mùi Phở” còn quy tụ ba gương mặt nổi bật của làng tấu hài: BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước. Chính vì thế, bên cạnh những đoạn tranh cãi cao trào, khán giả cũng có những tràng cười sảng khoái.

Bên cạnh đó, “Mùi Phở” nhận về nhiều lời khen khi khéo léo lồng ghép được các yếu tố văn hóa Việt, với những khuôn hình được quay ở phố cổ Hà Nội, những nét văn hóa truyền thống như hát chầu văn, tục thờ Mẫu... Đặc biệt, đại cảnh lễ hội phở với số lượng người đông đảo được đầu tư “khủng”, đem đến trải nghiệm điện ảnh khó quên cho người xem.

Đạo diễn Minh Beta đã khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt vào “Mùi Phở”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là việc “Mùi Phở” mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ có trở thành rào cản trong việc tiếp cận đông đảo khán giả mọi miền? Trước băn khoăn này, đạo diễn Minh Beta cho rằng mỗi bộ phim đều khởi nguồn từ một không gian văn hóa, song yếu tố quyết định sức sống của tác phẩm vẫn là cảm xúc. Theo anh, những câu chuyện về tình cảm gia đình, xung đột giữa các thế hệ hay khác biệt trong nếp sống là những trải nghiệm chung của người Việt, vượt qua ranh giới vùng miền.

“Mùi Phở” dự kiến khởi chiếu từ Mùng 1 Tết 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Trước đó, Ban tổ chức dành các suất chiếu đặc biệt hoàn toàn miễn phí vào lúc 19h30 ngày 10 và 11/2/2026 tại 19 cụm rạp trên toàn quốc, dành riêng cho những đại gia đình nhiều thế hệ cùng đến rạp, cùng xem phim, để trân trọng hơn những giá trị tình thân và giá trị văn hóa dân tộc.

Theo nhandan.vn