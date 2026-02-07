Mariah Carey hát khai mạc Thế vận hội mùa đông 2026

Thế vận hội mùa đông Milan Cortina 2026 đã có một lễ khai mạc được tổ chức quy mô lớn chưa từng có, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trình diễn.

Các tiết mục trình diễn được đánh giá trang trọng, hòa hợp với màn trình diễn đẳng cấp và thể hiện sự thanh lịch tổng thể phản ánh tinh thần Ý trong lễ khai mạc.

Khác với các kỳ Olympic trước đây, lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2026 không chỉ diễn ra tại sân vận động San Siro Milan mà còn được kết nối với Cortina d'Ampezzo, Predazzo và Livigno, quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ biểu diễn trong đó có diva hàng đầu thế giới Mariah Carey và “quốc bảo” của nước Ý - danh ca Andrea Bocelli để cùng tôn vinh lịch sử, văn hóa và thời trang Ý. Chuyên gia dàn dựng lễ khai mạc Thế vận hội kỳ cựu Marco Balich đã xây dựng chương trình diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau dựa trên khái niệm “hòa hợp” của Hy Lạp, nhằm kết nối thành phố và núi non, con người và thiên nhiên, cùng 2.900 vận động viên đến từ các nền văn hóa cùng chia sẻ không gian sự kiện. Ban tổ chức cũng tập trung vào việc tiết chế sự hào nhoáng và hướng đến sự bền vững sinh thái hơn nhưng đồng thời vẫn tạo ra nhiều sự phấn khích cho khán giả theo dõi.

Mariah Carey đã hát bài “Nel Blu, dipinto di Blu” của Domenico Modugno - được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với tên gọi “Volare”. Bài hát này từng được trình diễn tại Liên hoan Sanremo năm 1958, đã đánh dấu một cột mốc trong lịch sử âm nhạc Ý, trở thành hiện tượng toàn cầu và giành được hai giải Grammy, một thành tựu chưa từng có đối với âm nhạc Ý vào thời điểm đó.

Màn trình diễn “Volare” của diva Mariah Carey được coi là một điểm nhấn mang tính biểu tượng, một lần nữa nhấn mạnh chủ đề “hòa hợp” của sự kiện và tham vọng làm nổi bật văn hóa địa phương đồng thời mang lại sức hút toàn cầu cho chương trình phát sóng.

Nữ ca sĩ hàng đầu thế giới tiếp đó thể hiện bản hit “Nothing is Impossible” từ album phòng thu năm 2025 “Here For It All”. Bên cạnh giọng ca mê hoặc, thời trang của Mariah Carey cũng thu hút sự chú ý với chiếc váy lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco với những hạt cườm và pha lê đính trên phần thân áo, eo và chân váy. Cô cũng đeo một chiếc vòng cổ, hoa tai và vòng tay kim cương, trị giá 15 triệu USD.

