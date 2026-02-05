Giải trí
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tranh vẽ ngựa bằng phấn màu của cô giáo mỹ thuật gây sốt

Cô Vũ Mặc Khuê Trâm vẽ tám con ngựa trên bảng với đủ sắc màu, gửi thông điệp “”Mã đáo thành công“” cho năm mới.

Tranh vẽ ngựa bằng phấn màu của cô giáo mỹ thuật gây sốt

Bức vẽ linh vật ngựa bằng phấn màu của cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm mới đây được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Dưới bình luận ở các bài đăng, nhiều người nói ấn tượng cách cô phối màu, tạo hình con vật sinh động.

Cô giáo dành bốn ngày để hoàn thiện tác phẩm, tranh thủ vẽ vào thứ bảy, chủ nhật và những hôm trống tiết dạy. So với các tranh linh vật khác cô từng thực hiện, bức Mã đáo thành công tốn thời gian hơn do phải khắc họa nhiều con vật, đồng thời diễn tả thần thái, các bước chân linh hoạt, điểm nhấn là đôi mắt. Mỗi con ngựa được cô chồng từ bốn đến năm lớp màu để tạo độ sáng, tối, đậm, nhạt. Theo tác giả, khi vẽ xong bức họa, nhiều học sinh và giáo viên khác đều bất ngờ, thích thú chụp ảnh cùng.

Cô Vũ Mặc Khuê Trâm vẽ trang trí Tết trên bảng phấn từ năm 2023. Đến năm Bính Ngọ, cô cho rằng chỉ vẽ một con ngựa sẽ khiến bức tranh đơn điệu. Cô quyết định khắc họa tám con, gửi thông điệp “”Mã đáo thành công“”, mong muốn nhà trường có một năm mới thuận lợi. Ngoài dịp Tết, cô giáo cũng thường trang trí bảng trong các buổi sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai hoặc ngày họp phụ huynh.

Tranh vẽ ngựa bằng phấn màu của cô giáo mỹ thuật gây sốt

Tác phẩm “”Mã đáo thành công“” của cô Vũ Mặc Khuê Trâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng tiếp xúc và thực hành vẽ bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, song ở trường học, cô chọn phấn màu để gần gũi với học sinh. Theo cô, vẽ bằng phấn màu hạn chế trong việc giữ độ bền, song vẫn tạo dấu ấn riêng. Ngoài giờ dạy, cô vẽ thêm tranh sơn dầu, trang trí các vật dụng hàng ngày để thỏa đam mê hội họa.

Tranh vẽ ngựa bằng phấn màu của cô giáo mỹ thuật gây sốt

Bức vẽ mừng xuân Giáp Thìn của cô giáo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm sinh năm 1987, công tác tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Đăk Lăk. Cô từng học hệ Cao đẳng trường Đại học Khánh Hòa, hiện học liên thông đại học tại trường Đại học Nghệ Thuật Huế. Dịp Tết Quý Tỵ, cô cũng tham gia một triển lãm tranh.

Tranh vẽ ngựa bằng phấn màu của cô giáo mỹ thuật gây sốt

Cô Vũ Mặc Khuê Trâm bên tác phẩm của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Cô giáo Nguyễn Văn Trỗi Thành công Mỹ thuật Năm mới Đại học Sắc màu Tranh sơn dầu Học sinh Dịp tết
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đen Vâu lao vào cuộc đua khốc liệt

Đen Vâu lao vào cuộc đua khốc liệt
2026-02-05 20:03:00

Trong sản phẩm mới nhất, Đen Vâu rẽ sang một lát cắt rất khác: rap về gia đình, về hành trình làm cha và những suy tư đời thường khi nuôi con. Sau thời gian loay hoay và cũ kỹ...

“Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách”

“Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách”
2026-02-04 12:10:00

"Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách" kể về những quyển sách kỳ lạ trong thế giới giả tưởng, có cuốn chỉ dành cho người mang tâm hồn trẻ con.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long