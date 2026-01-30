Sau Mang tiền về cho mẹ, Đen ra mắt sáng tác mới từ góc nhìn người cha

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Đen vừa chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Việc lớn, tiếp nối truyền thống ra nhạc mới về đề tài gia đình mỗi dịp đầu năm.

Sau loạt sáng tác đình đám dành cho mẹ như Đi về nhà, Mang tiền về cho mẹ, Vị nhà..., lần đầu tiên, Đen viết về hình tượng người cha trong Việc lớn. Thông qua ca khúc, Đen vinh danh những người đàn ông đang làm một “công việc” đặc biệt lớn lao - làm cha, lao động chân chính để nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Đó đều là giá trị quý như vàng trong đời sống từ xưa đến nay, được Đen gợi nhắc bằng âm nhạc đậm tính tự sự và lời ca chân thành chạm đến mọi trái tim.

Đen đã đặt nhiều tâm huyết khi sáng tác Việc lớn. Vẫn là nhạc của Đen với phần điệp khúc bắt tai thể hiện bởi nhóm Dòng thời gian kết hợp cùng phần rap sâu sắc, sử dụng nhiều phép ẩn dụ, so sánh để tạo ra những liên tưởng sống động cho người nghe. Hình ảnh cha - con mang tính biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt giữa một con người với mái ấm của mình, biến Việc lớn thành lời động viên ý nghĩa mà Đen gửi đến những ai đã, đang và sẽ lập gia đình.

Ca khúc Việc lớn có bố cục 3 phần dựa theo những thay đổi trong cuộc sống của một người đàn ông khi trở thành cha. Đen mở đầu Verse 1 bằng hình ảnh quen thuộc “lao vào đời để kiếm cơm” - câu rap từng xuất hiện trong nhiều sáng tác của Đen như Đi về nhà hay Điều phi thường nhỏ bé, nhưng lần này không còn là cuộc mưu sinh cho riêng bản thân, mà là trách nhiệm của một người đàn ông đã có gia đình, đang nỗ lực “mang cơm về cho lũ trẻ”. Những giấc mơ cá nhân dần được gói lại, nhường chỗ cho mối quan tâm lớn nhất là gia đình, mong con ăn ngon, chơi vui và ngủ yên.

Sang đến Verse 2, ca khúc bước sang giai đoạn chiêm nghiệm sâu sắc hơn của người cha khi nghĩ về đấng sinh thành. “Đến khi làm cha làm mẹ thì mới hiểu được lòng mẹ lòng cha”, “Đến khi làm cha làm mẹ thì ta mới biết thương mẹ cha thêm” - hai câu rap nói lên nỗi lòng của những đứa con nay đã trưởng thành và có gia đình riêng rồi dần thấu hiểu được nguồn sức mạnh khiến cha mẹ “không quản ngại nhà máy, công trường, phố chật, đồng xa, nắng mưa”.

Ở đoạn kết, ca khúc Việc lớn khép lại bằng những cảm xúc rất thật, rất đời của Đen khi nhìn lại chính mình sau một hành trình dài. Từ ý định ban đầu muốn viết một bài hát khiến người khác xúc động, mà người rơi nước mắt đầu tiên lại chính là tác giả - “gã mơ gầy guộc” trong ca khúc Mơ được ra mắt vừa tròn 10 năm. Chàng trai mơ mộng không còn theo đuổi những điều viển vông như thể “đi tìm gió trên cánh đồng” mà trở thành người đàn ông trưởng thành biết đối mặt và gánh vác được những áp lực cuộc đời.

MV Việc lớn được kể bằng góc nhìn của một người cha, đan cài hai câu chuyện không song song mà tiếp nối, soi chiếu lẫn nhau như những vòng tròn ký ức. Ở hiện tại, đó là hành trình của một người đàn ông trưởng thành, lập gia đình, đi làm xa để nuôi con và nỗ lực mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy. Từ nhịp sống mưu sinh ấy, ký ức mở ra: người cha hồi tưởng về tuổi thơ của chính mình, về những ngày tháng được cha mẹ chắt chiu nuôi lớn, về những vất vả lặng thầm phía sau những ký ức êm đềm. Khi làm cha, anh mới thấu hiểu và biết ơn sâu sắc hơn công lao sinh thành, từ đó nuôi dưỡng khát vọng vừa xây dựng tổ ấm riêng, vừa trọn đạo hiếu với đấng sinh thành.

Từ diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên đa thế hệ, MV Việc lớn mang màu sắc chữa lành và xúc động, khơi gợi những mảnh ký ức tuổi thơ quen thuộc trong mỗi người. Hai thế hệ - tuổi thơ của con gái và tuổi thơ của người cha - cùng hiện diện trên màn ảnh. Bối cảnh phong phú trải dài từ căn nhà nhỏ bình yên, công trường lao động khắc nghiệt đến miền quê trong lành của ký ức xưa, tất cả hòa quyện để tôn lên tinh thần ca khúc. Cao trào lắng đọng ở cái kết sum vầy ngày Tết, khi người đàn ông trở về bên vợ con, có cả cha mẹ anh, tạo nên bức tranh ấm áp của ba thế hệ quây quần. MV Việc lớn vì thế không chỉ kể câu chuyện của một gia đình, mà còn tôn vinh những giá trị gia đình và nét đẹp truyền thống Việt Nam - nơi những điều bình dị trong đời sống thường nhật luôn quý như vàng.

Nguồn vtv.vn